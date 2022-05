Tutte le Regole dei Live Casino che Dovete Conoscere

I giochi con croupier dal vivo sono davvero innovativi e non c’è da stupirsi se così tanti giocatori sono desiderosi di parteciparvi. Anche con il live casino più intuitivo, tuttavia, dovrete seguire alcune regole e affrontare alcune meccaniche di gioco che potrebbero non essere così facili da capire. Oggi le illustreremo tutte per consentirvi di iniziare a giocare senza problemi con i giochi dal vivo in qualsiasi sito di gioco d’azzardo.

Registrazione

Per prima cosa è necessario creare un conto. Il processo è piuttosto semplice nella maggior parte dei casinò, quindi dovrete semplicemente seguire le istruzioni del sito per creare un profilo. L’unico consiglio che possiamo darvi è di assicurarvi di inserire i vostri dati reali, poiché il casinò dovrà poi verificarli. I giochi dal vivo di solito non hanno versioni demo free-to-play, quindi non avrete la possibilità di provarli senza creare un account.

Verifica

Tutti i casinò legali devono verificare l’identità dei propri giocatori in base alle norme KYC. Il live casino non chiederà necessariamente i documenti subito, ma sicuramente lo farà a un certo punto. È meglio avviare il processo di verifica subito dopo aver completato la registrazione. In questo modo eviterete di attendere l’approvazione quando sarete pronti a prelevare, poiché i vostri documenti saranno già stati controllati a quel punto.

Depositi e Scommesse Minime

Ogni live casino ha le proprie condizioni bancarie. La somma minima che potete depositare in un sito di gioco d’azzardo è uno dei parametri essenziali che dovreste controllare prima di registrarvi, poiché ha un effetto diretto sulla vostra esperienza. La maggior parte dei casinò accetta depositi a partire da 10 euro, ma la somma richiesta può arrivare anche a 20 euro con alcuni metodi.

Anche l’importo minimo delle scommesse è un parametro da non trascurare. Come avrete intuito, determina la somma più bassa con cui si può accedere a un round del gioco live. È individuale per ogni gioco, ma raramente supera 1 €. Alcuni giochi hanno anche più tavoli tra cui scegliere, ognuno dei quali ha diversi intervalli di somme accettate.

Bordo della Casa

Anche se il margine della casa non ha un impatto significativo sui risultati individuali, è comunque importante comprenderlo. Il margine della casa è il vantaggio matematico del casinò che gli permette di rimanere in attivo. È individuale per ogni gioco e con i giochi dal vivo si aggira solitamente intorno all’1%. Ciò significa che, in media, il casinò avrà la garanzia di vincere l’1% di tutte le scommesse.

Con le slot e gli altri giochi RNG, il margine della casa è implementato meccanicamente dai fornitori di software. Nei giochi dal vivo, invece, è solitamente incorporato nel design del gioco stesso. Proprio come nel blackjack, le regole del gioco garantiscono al casinò un margine della casa stabile nel lungo periodo.

Vincita Massima

Un altro parametro che interessa ogni giocatore di live casino è il moltiplicatore di vincita massima del gioco. Come alcuni dei parametri precedenti, è individuale per ogni gioco e si può sempre imparare prima di giocare. In alcuni giochi, potrete solo raddoppiare la vostra puntata, mentre alcuni straordinari giochi live vi offriranno la possibilità di raggiungere un moltiplicatore x20.000.

Condizioni di Prelievo

Non appena avrete raggiunto la somma che desiderate prelevare, dovrete affrontare ancora una volta la cassa del casinò, e ci sono alcuni termini che dovreste conoscere. Innanzitutto, in quasi tutti i casinò esiste un limite massimo di prelievo. Di solito si tratta di un limite mensile, quindi sarete in grado di incassare anche una somma elevata, ma potrebbe volerci del tempo.

Anche i tempi di elaborazione dei prelievi sono da scoprire in anticipo, poiché alcuni metodi possono richiedere fino a 14 giorni lavorativi per completare la transazione. Infine, è importante controllare l’elenco dei metodi di prelievo accettati prima di iniziare a giocare al casinò. Alcuni siti possono accettare un metodo per i depositi ma non per i prelievi, quindi è necessario prestare attenzione quando si apprendono i termini bancari.