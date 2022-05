Motivi per Scegliere una Slot Machine Online da Endorphina

Endorphina è un veterano dell’industria del gioco d’azzardo online che opera dal 2014. Ogni slot machine online di Endorphina su https://5gringos.com/it/games/slots porterà emozioni positive ai giocatori. Il portafoglio di giochi di Endorphina contiene attualmente decine di titoli e viene costantemente aggiornato con nuove opere.

Una Breve Storia

I giochi di Endorphina sono creati sulla base di FLASH e HTML5, sono sottoposti a rigorosi controlli di qualità e correttezza e sono certificati. Fin dalla sua nascita, la società ha deciso di conquistare i giocatori con slot che combinano la tecnologia più recente e la migliore esperienza per gli utenti. Per attuare la prima parte di questo piano, la società coinvolge un team professionale di designer, sviluppatori, marketer e altri specialisti dell’azienda per creare ogni suo lavoro. Per creare ogni slot machine online, lo studio considera i seguenti aspetti:

Creare slot per giocatori con preferenze diverse. I giochi sono adatti sia ai principianti che agli scommettitori che preferiscono effettuare puntate elevate e ottenere grandi vincite.

Copertura di un’ampia gamma di temi, sia quelli più popolari sul mercato che quelli più anticonvenzionali, per creare slot emozionanti e diverse che possano interessare tutti.

Sviluppare slot il cui gameplay sia sorprendente dal punto di vista grafico ed estetico e comprensibile per ogni giocatore.

Endorphina collabora attivamente con altri rappresentanti del settore, e questo elenco include fornitori di slot machine online . I partner principali sono iGamingPlatform, Softgamings, SoftSwiss, BetConstruct, EASIT, Slotegrator, iSoftBet e altri.

La società è registrata a Malta secondo le leggi dell’UE ed è anche titolare di una licenza della Malta Gaming Authority (MGA).

L’obiettivo attuale della società, che ha illustrato in occasione di numerose presentazioni, mostre e conferenze dedicate allo sviluppo di prodotti di casinò online, è quello di sviluppare e lanciare circa 12 slot online all’anno, ognuna delle quali è destinata ad essere visivamente accattivante e ad offrire ai giocatori le ultime tendenze in fatto di gameplay e temi.

I Risultati dell’Azienda

Nel corso degli anni, Endorphina ha ottenuto riconoscimenti non solo diventando un fornitore di slot machine online amato da molti giocatori e popolare tra gli operatori di casinò, ma anche grazie a diversi premi significativi nel settore del gioco d’azzardo.

Nel settembre 2017, i giochi di Endorphina hanno portato il primo titolo onorifico all’Entertainment Arena Expo tenutosi a Bucarest, in Romania. Le slot online del provider sono state nominate Prodotto dell’anno.

Nel 2015, l’autorevole pubblicazione Slots Guide ha nominato Endorphina “Miglior sviluppatore di slot dell’anno 2015”. La stessa edizione ha evidenziato una novità del produttore di software The Ninja, assegnandole il secondo posto nella classifica delle migliori slot online del 2015. Questa slot machine online è diventata “Readers’ Choice 2015” secondo Slots Guide.

Tra gli altri successi dell’azienda, vale la pena ricordare l’ingresso nel mercato del gioco d’azzardo con criptovalute. In collaborazione con SoftSwiss, uno sviluppatore di piattaforme di casinò famoso in tutto il mondo, Endorphina ha reso possibile giocare ai giochi di casinò con BTC e ha persino dedicato Satoshi’s Secret al popolare argomento delle criptovalute e della blockchain.

Caratteristiche delle Slot

L’RTP medio è del 96% e le slot di Endorphina sono disponibili in diverse lingue.

Le slot online più semplici, alcune delle quali assomigliano a titoli classici (Lucky Dice, Lucky Streak, Ultra Fresh) hanno 5 linee di pagamento. Lo sviluppatore offre ai giocatori anche giochi con 9-10 linee sui rulli, come Undine’s Deep, Temple Cats, Chimney Sweep, 2027 ISS, ecc.