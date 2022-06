SentinelOne è stata nominata tra i ‘best workplaces’ a livello globale

SentinelOne, fornitore di una piattaforma di cybersecurity con capacità di autonomous response, è stata premiata a livello globale per la propria cultura aziendale, grazie all’impegno dimostrato nel realizzare un ambiente di lavoro vincente, gratificante e orientato al mantenimento dei valori.

“Mentre siamo costantemente impegnati nel rendere il mondo un posto più sicuro, lavoriamo per creare una cultura equa e inclusiva per i nostri dipendenti”, ha dichiarato Divya Ghatak, Chief People Officer di SentinelOne. “Con orari di lavoro flessibili, ferie illimitate e 16 settimane di congedo parentale retribuito per tutti i genitori, indipendentemente dal genere o dall’orientamento sessuale, stiamo ridefinendo il modo in cui i dipendenti possono lavorare al meglio delle loro potenzialità”.

SentinelOne è stata inserita nelle liste di:

· Inc. Magazine’s Best Workplaces List, 2022: la lista dei migliori ambienti di lavoro del 2022 selezionati da Inc. Magazine con indicate le aziende americane che si sono distinte per la creazione di ambienti e cultura aziendale eccezionali. Le aziende premiate hanno partecipato a un sondaggio tra i dipendenti, condotto da Quantum Workplace, che comprendeva temi quali l’efficacia della gestione, i benefit, le promozioni previste e la cultura aziendale complessiva.

· Bay Area Best Places to Work, 2022: il report presentato dal San Francisco Business Times e dal Silicon Valley Business Journal, mette in evidenza le aziende della Baia di San Francisco che hanno creato ambienti di lavoro eccezionali, molto apprezzati dai dipendenti. Le aziende premiate hanno ottenuto i punteggi più alti in base a valori quali il benessere, la cultura collaborativa, una solida retribuzione e i benefit.

· UK Best Workplaces, 2022: la classifica dei migliori ambienti di lavoro del Regno Unito nel 2022 stilata da Great Place to Work è stata determinata attraverso una rigorosa valutazione di centinaia di risposte ai sondaggi condotti tra i dipendenti e i leader di ogni azienda che hanno presentato il Culture Audit™. Great Place to Work ha poi utilizzato questi dati per valutare l’efficacia del valore offerto ai dipendenti delle aziende rispetto alla cultura effettivamente sperimentata dai dipendenti stessi.

· UK Best Workplaces for Wellbeing, 2022: la classifica stilata da Great Place to Work ha premiato le aziende che si sono distinte per le esperienze olistiche di benessere sul lavoro. L’elenco è stato determinato sulla base di un sondaggio che ha chiesto ai dipendenti di commentare il modo in cui l’azienda sostiene il loro equilibrio tra vita privata e lavoro, il senso di realizzazione, la soddisfazione sul lavoro, la stabilità psicologica e la sicurezza finanziaria.