Data center: NTT sbarca in Spagna

NTT prosegue i suoi piani di espansione aprendo il suo primo sito data center nel mercato spagnolo, a Madrid. Il colocation data center Tier3-compliant ad elevata disponibilità è situato presso l’Európolis Business and Technology Park di NTT, a circa 20km a nord-ovest da Madrid e offre ai clienti enterprise e agli hyperscaler uno spazio di 3.600 mq e una capacità massima di 6,3MW, una volta completato.

Attualmente, NTT sta espandendo in modo massivo le capacità dei suoi data center in tutto il mondo. Questo in virtù del fatto che l’azienda attribuisce la massima importanza alla realizzazione di un’infrastruttura altamente disponibile, sicura e sostenibile. Nella sede di Madrid, l’intera concezione di raffreddamento del data center è stata adattata al clima caldo della Spagna centrale: refrigeratori raffreddati ad aria e temperature dell’acqua di raffreddamento più elevate riducono il consumo energetico e garantiscono un funzionamento efficiente della struttura. Inoltre, il fabbisogno di uno dei principali clienti di NTT è stato soddisfatto interamente con energia rinnovabile

Inoltre, le aziende che utilizzano il data center di Madrid beneficeranno di connettività eccellente. La struttura di rete proprietaria Global Data Center Interconnect (GDCI) di NTT semplifica e accelera l’implementazione di connessioni private ad alte prestazioni ai nodi Internet come ESpanix, NetIX e DE-CIX, nonché a provider cloud come AWS, Google, Microsoft e altri ancora. La rete in fibra di Lyntia garantisce connessioni per 2.694 città in Spagna, interconnessioni in Francia e Portogallo e ai principali cavi sottomarini. Inoltre, offre collegamenti in fibra con la Global IP Network (GIN) di NTT, nonché con Colt IQ, euNetworks, GTT e altri provider internazionali e regionali.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Florian Winkler, Chief Executive Officer della divisione Global Data Centers in EMEA di of NTT: «La richiesta di capacità data center è cresciuta notevolmente in Spagna in questi ultimi anni. Madrid è il più grande hub data center in Spagna e una porta europea di accesso al resto del mondo. I nostri investimenti in questa region rappresentano un’altra pietra miliare della nostra roadmap globale per espandere la nostra presenza nel continente per rispondere alle necessità di copertura, capacità e connettività dei nostri clienti».

Come aggiunto da Araceli Pedraza, Country Managing Director di NTT in Spagna: «Negli ultimi anni, la Spagna è diventata un hub di comunicazione per l’Europa meridionale, in parte grazie ai nuovi cavi sottomarini. Grazie al nostro nuovo data center stiamo plasmando attivamente il futuro digitale di questa region. Qui le aziende potranno trovare un ambiente affidabile, sicuro e sostenibile per le infrastrutture IT. Allo stesso tempo, la completa connettività garantisce la massima flessibilità».