Le app in più rapida crescita nell’ultimo anno

Stiamo parlando di un mercato in crescente crescita, forse l’unico che non è stato toccato dalla crisi economica visto che la sua crescita annuale vede un picco del 40%. Parliamo quindi di quasi 32 miliardi di euro suddivisi tra i market Android e iOS. Sicuramente le varie restrizioni e i lockdown hanno aiutato questo mercato, penalizzando altri e così si è avuto un 10% in più di download per una cifra pari a 9 miliardi di euro, niente male, vero? Un altro dato particolarmente interessante che permette di capire come l’interesse generale stia crescendo è quello che vede il tempo medio globale totale trascorso sulle varie applicazione aumentare del 30%, arrivando così a raggiungere il tetto delle 4,5 ore quotidiane. Le app sono richiestissime.

L’aumento degli acquisti in app

L’aumento degli acquisti in app continua ad aumentare. Come abbiamo visto il lockdown ha dato una spinta importante a questo settore, ma gli italiani ci hanno preso gusto e acquistare in app è diventata quasi un abitudine per molti di loro visto che i guadagni delle varie applicazioni stanno continuando a crescere anche in questa estate priva di restrizioni e che segna un ritorno alla normalità. Risulta molto interessante, a nostro modesto parere, vedere che gli introiti delle applicazioni stanno continuando ad aumentare arrivando a raggiungere livelli più alti rispetto a quelli del biennio Covid-19. Questo dato illustra come i consumatori italiani abbiano recepito e accolto questa novità, consolidandola in poco tempo.

Quali sono le applicazioni più scaricate in Italia?

Andiamo ora a vedere quali sono state le applicazioni che sono riuscite ad avere il maggior gradimento da parte degli italiani, arrivando così al maggior numero di download. Possiamo dirvi fin da ora che si tratta, in gran parte, di un ritorno al mondo classico delle app, visto che i titoli più scaricati dai nostri connazionali sono

Per chi non lo sapesse questa è l’applicazione dedicata ai servizi pubblici. Questa app è stata lanciata, in maniera del tutto gratuita, negli store digitali nella data di aprile 2020. Gli italiani hanno imparato a conoscerla perché ha rivestito un ruolo importante, durante il recente corso della pandemia del Covid-19. Infatti tramite questa app l’utente italiano ha avuto e ha modo di accedere a una serie di servizi,

Questa è l’’applicazione di messaggistica istantanea sviluppata dai tipi di Meta, ex Facebook e in Italia sembra non avere proprio rivali visto che la usano tutti o quasi.

A insidiare il successo di Whatsapp c’è Telegram, cioè un’altra applicazione di messaggistica che guadagna terreno in classifica per via delle sue modalità innovative, come quella dei canali per esempio che permette agli utenti di seguire e di interagire in merito a determinati argomenti scelti dal canale in questione.

A livello globale non ha rivali, infatti è l’applicazione più scaricata nel mondo e anche nel nostro paese sta riuscendo ad avere risultati importanti visto che in Italia è la più scaricata nella categoria delle applicazioni social.

A contendersi il titolo di applicazione social partecipa anche l’app dedicata alle immagini, ai video, alle foto e ai reel sviluppata da Meta che segue a corta distanza l’app di TikTok.

Seguono poi altre app come quelle dei migliori casino stranieri 2022, dei giochi e del calcio.