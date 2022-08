Infinidat tra i 5 migliori fornitori di Storage-as-a-Service

Infinidat è stata nominata come uno dei 5 migliori fornitori di soluzioni storage-as-a-service (STaaS) al mondo dalla società di analisi del settore storage DCIG. Questa classifica si basa sulla ricerca indipendente “2022-23 DCIG Top 5 Enterprise Storage as a Service Solutions Report“ condotta da DCIG nel mercato STaaS.

“Essere stati nominati tra i primi 5 fornitori di storage-as-a-service al mondo dimostra come le soluzioni Infinidat rilasciate sul mercato StaaS siano veramente innovative“, ha dichiarato Eric Herzog, CMO di Infinidat. “Offrendo ai nostri clienti modelli di consumo simili a quelli del cloud, standard elevatissimi con un servizio con i “guanti bianchi” (White Gloves), tecnologia storage cyber resiliente e funzionalità di livello enterprise, siamo riusciti a differenziare i nostri servizi e le nostre piattaforme sul mercato“.

Attraverso lo studio condotto, DCIG ha sottolineato come tra le aziende stia aumentando l’interesse nei confronti dei vantaggi che possono offrire le soluzioni STaaS. Secondo quanto emerso dalla ricerca, infatti, diverse imprese vedono queste soluzioni come un modello interessante per finanziare l’infrastruttura, mentre altre ritengono che sia la modalità ideale per portare on-premise il modello operativo del cloud o come un ottimo sistema per spostare i carichi di lavoro nel cloud. Gli analisti DCIG hanno, inoltre, stabilito che una distribuzione STaaS ben eseguita può garantire molto di più che un mero risparmio in termini di costi.

“Lo Storage-as-a-service offre maggiore agilità e flessibilità per supportare esigenze aziendali in continua evoluzione, in particolare gli eventi imprevisti che non possono essere pianificati”, ha affermato Ken Clipperton, DCIG Lead Analyst for Storage. “Le offerte StaaS di Infinidat, Elastic Pricing e FLX, sono modelli all’avanguardia e di livello enterprise che mantengono pienamente la promessa di ‘as a service’ per lo storage“.

In aggiunta, nel rapporto di DCIG vengono delineate le pratiche migliori che stanno contribuendo a rendere sempre più fiorente questo mercato. Le soluzioni StaaS permettono alle aziende di adottare un modello operativo simile a quello del cloud ma, al tempo stesso, sono in grado di eliminare gli elevati costi che si troverebbero a sostenere se decidessero di passare al cloud. Le soluzioni StaaS, infatti, mettono al sicuro i budget da spese inaspettate, offrendo costi semplici e prevedibili. Inoltre, il monitoraggio, la gestione e la manutenzione dell’infrastruttura storage forniti dal vendor riducono i rischi legati alla sicurezza informatica, mantenendo i sistemi sempre aggiornati, e i rischi legati agli errori umani, in quanto le competenze di gestione restano a carico del fornitore. Infine, queste soluzioni contribuiscono anche al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità aziendale, poiché garantiscono un utilizzo più efficiente dell’energia e dei materiali.

Nell’ambito del proprio programma STaaS, Infinidat fornisce due diversi modelli di consumo: Elastic Pricing e FLX. Entrambi i modelli sono disponibili su tutte le piattaforme Infinidat, inclusi InfiniBox®, InfiniBox™ SSA II e InfiniGuard. Inoltre, le offerte STaaS dell’azienda includono disponibilità del 100%, prestazioni senza precedenti per applicazioni e workload reali, resilienza informatica con InfiniSafe®, replica remota e un servizio di supporto con i “guanti bianchi” (White Gloves).