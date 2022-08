Pinalli sceglie Engineering per migliorare la Customer Experience dei suoi clienti

Engineering, specialista italiano nei processi di trasformazione digitale per PA e imprese, ha sviluppato per Pinalli, prima catena italiana di profumerie e terza in assoluto sul territorio nazionale, una Customer Data Platform, che raccoglie, armonizza e redistribuisce i dati provenienti da tutti i canali di vendita, sia fisici che online, ridisegnando la customer experience in ottica omnichannel e multicanale.

Mettendo in campo le sue conoscenze nel definire, gestire ed evolvere processi e strategie del CRM, e le competenze nell’utilizzare il potere trasversale ed ecosistemico del dato, Engineering ha affiancato Pinalli sin dai primi assessment per identificare la roadmap tecnologica e di processo. Pinalli è stato poi guidato nella raccolta dei requisiti che hanno portato all’implementazione della Customer Data Platform basata su Microsoft Dynamics 365, con cui Engineering ha già sviluppato servizi innovativi e strategici in oltre 500 progetti in tutto il mondo, e sui servizi Azure per la raccolta e la trasmissione di dati.

Spiega Domenico Clementi, Direttore Commerciale Fashion, Retail e GDO di Engineering: “Siamo veramente felici e fieri che Engineering abbia potuto dare il proprio contributo ad una azienda dinamica e innovativa come Pinalli. Accompagnarli in questa evoluzione digitale in ottica omnicanale è stato un percorso impegnativo ma ricco di soddisfazioni. Questo progetto conferma la capacità di Engineering di operare con successo nel mercato Digital Retail & Fashion, partendo dall’advisory e analisi iniziale, gestendo tutta la fase di implementazione, passando per un supporto nella gestione del cambiamento”.

“Abbiamo scelto un anno fa di intraprendere un percorso di digital transformation finalizzato a migliorare l’esperienza omnicanale del nostro cliente – sottolinea Luca Alberici, PMO area marketing strategico di Pinalli – Engineering, eccellenza nell’ambito della digital consulting, ci ha fornito una soluzione di data warehouse moderna e funzionale, in grado di rispondere, con soluzioni tailor made alla necessità di rendere il dato protagonista delle nostre scelte strategiche. Questo ci ha permesso, e ci permetterà sempre di più, di gestire la relazione con il cliente in maniera personalizzata ed efficace, proponendogli offerte e iniziative coerenti con le sue preferenze d’acquisto. Non intendiamo fermarci qui, abbiamo già in cantiere altri progetti ambiziosi che siamo convinti di poter sviluppare al meglio lavorando fianco a fianco con questo partner d’eccellenza.”

Attraverso un uso centralizzato dei dati da parte della piattaforma implementata da Engineering, Pinalli offre ai suoi la possibilità di vivere la stessa customer experience sia negli store fisici che nei canali online, trovando gli stessi vantaggi (sconti, promozioni…) qualunque sia il loro punto di accesso. Grazie all’implementazione di una soluzione specifica per il mondo retail, sempre basata su Microsoft Dynamics 365 e Azure, Engineering ha inoltre permesso a Pinalli di ottimizzare le procedure di loyalty così da offrire ai propri clienti un’esperienza personalizzata, attraverso la gestione del tesseramento, relativamente a sconti, promozioni, voucher o gift card in modo puntuale e preciso.