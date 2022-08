Wolters Kluwer supporta la Pubblica Amministrazione nelle sfide del PNRR

La Pubblica Amministrazione è chiamata a intervenire con urgenza con importanti riforme e grandi trasformazioni per sostenere il PNRR. La nuova soluzione digitale One PA di Wolters Kluwer è stata studiata e realizzata proprio per semplificare e accelerare l’attuazione di quanto previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: digitalizzazione di processi e flussi di lavoro per garantire maggiore produttività, efficienza e piena operatività dei dipendenti anche da remoto; innovazione degli strumenti di informazione e aggiornamento, che dovranno essere sempre più completi e integrati per ottimizzare gli investimenti e semplificare l’attività amministrativa, anche grazie a soluzioni user friendly che facilitino comprensione e applicazione delle norme e guidino negli adempimenti con precisione e velocità.

“Con One PA, la Pubblica Amministrazione può affrontare le sfide del PNRR con un nuovo alleato, che garantisce l’affidabilità, l’autorevolezza e l’efficacia di Leggi d’Italia, che da 60 anni è partner della PA Centrale e locale. Si tratta di una soluzione sviluppata con le tecnologie più moderne e innovative e un motore di ricerca intelligente ancora più potente – commenta Antonella Loporchio, Vice President Product and Marketing di Wolters Kluwer Legal & Regulatory Italia. – Con questa nuova soluzione, mettiamo a disposizione della PA un sistema integrato di informazione e aggiornamento con i più alti standard di qualità che si avvale di competenze giuridiche e tecniche di altissimo livello ed è arricchito di strumenti operativi fondamentali per chi deve affrontare ogni giorno responsabilità crescenti e adempimenti sempre più complessi in uno scenario in continua trasformazione”.

Il punto di forza di One PA è di essere basato su un sistema integrato di informazioni, contenuti specialistici e strumenti operativi, organizzati con una struttura modulare per adattare i contenuti alle esigenze di ogni interlocutore, con grande flessibilità: gli archivi di documentazione ufficiale più completa e aggiornata, l’interpretazione e l’approfondimento degli esperti, i servizi di alerting normativo più tempestivi, gli strumenti operativi per governare con precisione procedure e adempimenti in materia di appalti, pubblico impiego, tributi, edilizia e urbanistica, ambiente.

Con One PA, Wolters Kluwer completa l’ecosistema One con cui ha ridisegnato la propria offerta di soluzioni digitali per professionisti, aziende e, ora, anche Pubblica Amministrazione: One FISCALE per Studi Fiscale e Aziende, One LEGALE per Avvocati, Notai, Corporate Legal Department, One LAVORO progettato per Consulenti del lavoro e HR Manager, One HSE punto di riferimento per i professionisti della sicurezza sul lavoro e la tutela dell’ambiente.