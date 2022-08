Casinò online: come divertirsi senza rischi

È un periodo un po’ strano per il gioco d’azzardo. Se da una parte, infatti, tra gennaio e giugno sono stati aperti 2.367.503 nuovi conti di gioco rispetto ai 2.617.780 dell’anno scorso (con un calo dell’11%), dall’altra abbiamo attivi 15.041.937 conti rispetto ai 14.563.716 del 2021 (crescita del 3%). Anche i soggetti giocanti, poi, sono in aumento: 10.552.400 del 2022 contro i 10.388.307 del 2021. Cosa significa? Significa che, molto probabilmente, c’è stato un calo fisiologico di nuovi utenti dovuto all’assestamento post Covid ma anche che, coloro che hanno già i conti online e stanno giocando, sono in netta crescita, con conti attivi e utenti altrettanto giocanti e, appunto, attivi anch’essi (FONTE: Agrigento Oggi).

La pandemia di Covid-19 per i casinò online ha rappresentato una panacea: molti utenti chiusi in casa che hanno dovuto reinventare il loro modo di trascorrere il tempo, divertirsi e giocare, per trovare delle distrazioni dalle ore di smart working o dalla famiglia. I casinò online hanno perciò subito una forte accelerazione con un aumento significativo nel loro giro d’affari. Normale quindi che il ritorno ad una dimensione di quasi normalità abbia rappresentato un freno portando ad una situazione di maggiore stabilità, senza le crescite vertiginose cui ci eravamo abituati negli ultimi anni di emergenza sanitaria.

È quindi oggi fondamentale che gli operatori di gioco d’azzardo online si impegnino per mantenere gli utenti sulle loro piattaforme. Uno strumento decisivo, a questo proposito, si rivelano essere i bonus che gli operatori mettono a disposizione, cioè delle promozioni o delle iniziative che, sempre all’insegna della sicurezza, spingono i giocatori a stare sui casinò online giocando e scommettendo.

Tra questi un bonus molto apprezzato e offerto frequentemente dai casinò legali italiani è il Bonus Senza Deposito: una somma che varia da un minimo di 5 euro fino ad un massimo di 30 che può essere incassata dal giocatore nel momento in cui effettua la sola registrazione di un account di gioco. Questo bonus è studiato per tutti gli utenti che si approcciano per la prima volta al mondo dei casinò online e che essendo alle prime armi apprezzano la possibilità di familiarizzare con i meccanismi del gioco con soldi veri e di comprendere come debba essere gestito il proprio backroll nel momento in cui poi decidono di iniziare a giocare facendo sul serio.

Molti giocatori senza esperienza però non vogliono spendere soldi veri fino a quando non sono completamente entrati nel meccanismo del gioco ed è per questo che numerosi casinò online prevedono dei servizi di gioco con soldi finti, a cui è possibile giocare solo per divertimento senza dover depositare nemmeno un euro. Basta registrarsi e il divertimento è assicurato, anche senza deposito, fintanto che poi il giocatore deciderà di fare sul serio accedendo alla modalità “Real Money”. Si tratta di un’opportunità molto importante per i neofiti che possono imparare progressivamente le regole dei giochi e conoscere più da vicino le piattaforme senza il rischio di subire delle perdite, ma anche per gli utenti già esperti che hanno la possibilità di studiare le tattiche che potranno impiegare poi nelle modalità di gioco con il denaro vero.

Infine, una soluzione ancora diversa si ha nei casinò online gratis dove il giocatore può provare gratuitamente tutti i giochi presenti senza deposito e senza necessità di registrarsi: ovviamente, non avendo un conto attivo, nei casino gratis il player gioca solo per divertirsi.