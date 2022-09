Elaborazione ordini: EssilorLuxottica sceglie Boomi

EssilorLuxottica, pioniere nel mercato dell’occhialeria, ha implementato l’integration platform as a service (iPaaS) di Boomi per accelerare l’elaborazione degli ordini e soddisfare l’aumento della domanda dei suoi prodotti in ASEAN, Medio Oriente, Turchia, Africa, India, Australia e Nuova Zelanda (AMERA). Utilizzando la piattaforma AtomSphere di Boomi, EssilorLuxottica ha integrato in modo rapido e semplice le applicazioni interne e gli ordini dei clienti provenienti da diversi canali in tempo reale, aumentando l’efficienza e ottenendo notevoli risparmi.

EssilorLuxottica, all’avanguardia nelle tecnologie avanzate per le lenti e nella produzione artigianale di occhiali iconici, è nata dalla fusione tra il produttore italiano di occhiali Luxottica, fondato nel 1961, e il produttore francese di lenti Essilor, fondato quasi due secoli fa. Oggi EssilorLuxottica progetta, produce e distribuisce lenti oftalmiche, montature e occhiali da sole.

Dopo aver sfruttato la piattaforma Boomi nel 2019 per integrare con successo circa 10.000 clienti esterni nel suo sistema business-to-business (B2B), alla fine del 2020 EssilorLuxottica AMERA ha scelto nuovamente le soluzioni cloud-based di Boomi per risolvere i colli di bottiglia derivanti dalla concomitanza di problemi alla supply chain e da un incremento della domanda. L’unificazione dei formati e il miglioramento dell’integrazione dei dati tra tutte le applicazioni interne sono diventati un’esigenza aziendale urgente che ha spinto EssilorLuxottica AMERA a implementare la piattaforma Boomi AtomSphere, compresi gli strumenti di electronic data interchange (EDI),e di gestione delle API di Boomi.

Gestendo una serie di sistemi di enterprise resource planning (ERP), EssilorLuxottica desiderava modernizzare l’ERP e aumentare l’efficienza della sua piattaforma di elaborazione Order to Cash di nuova generazione (NG), che gestisce circa 70.000-80.000 ordini al giorno.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Mel Yuson, Director of Enterprise Architecture di EssilorLuxottica AMERA: «La sfida consisteva nel sostituire tutto il middleware esistente, i microservizi personalizzati e il middleware di terze parti per consentire una maggiore capacità di condivisione dei dati e prestazioni al passo con le aspettative dei clienti. Avevamo bisogno di un service level agreement (SLA) che fosse in grado di supervisionare efficacemente l’immediata integrazione, non tramite l’integrazione dei dati in batch o sincrona, ma in tempo reale e asincrona».

EssilorLuxottica AMERA ha scelto i servizi di Boomi per orchestrare carichi di dati superiori e migliorare le prestazioni, la resilienza e la scalabilità dell’elaborazione degli ordini, in modo che l’elaborazione end-to-end degli ordini richiedesse meno di un minuto, idealmente circa 30 secondi, evidenziando che eventuali ritardi avrebbero causato un grave arretramento nel processo di produzione.

Come spiegato ancora da Yuson: «Inizialmente abbiamo dovuto affrontare numerose sfide, poiché era la prima volta che gestivamo un’integrazione asincrona e in tempo reale della piattaforma di elaborazione ordini e dell’ERP di EssilorLuxottica utilizzando la piattaforma di Boomi».

La partnership con Boomi ha permesso a EssilorLuxottica AMERA di risolvere gli ostacoli all’implementazione e di raggiungere l’obiettivo di uno SLA di 30 secondi per l’elaborazione degli ordini end-to-end.

EssilorLuxottica AMERA ha ridotto i costi e ottimizzato l’infrastruttura di integrazione dei dati, che in precedenza era gestita da esterni. Grazie alla piattaforma Boomi AtomSphere, EssilorLuxottica ha acquisito competenze e semplificato i processi, risparmiando tempo e riducendo la necessità di risorse specializzate. L’azienda ha inoltre unificato il monitoraggio delle applicazioni in un unico strumento, riducendo significativamente i costi, aumentando l’agilità operativa e accelerando le implementazioni dei progetti. EssilorLuxottica AMERA ha dimostrato l’agilità di Boomi nell’identificare le sfide e nel fornire supporto a tutta l’organizzazione per i prossimi progetti di integrazione.

Come concluso da Ajit Melarkode, Vice President of Business Development, APJ di Boomi: «Le organizzazioni di tutte le dimensioni, in vari settori, sono sottoposte alla pressione di accelerare la trasformazione per raggiungere gli obiettivi di business. La piattaforma e i servizi di Boomi non solo supportano sistemi complessi e globali, rendendo più semplice e conveniente la scalabilità delle operations, ma offrono anche alle aziende la flessibilità necessaria per integrare ulteriori strumenti, come nel caso di EssilorLuxottica AMERA. L’integrazione di tecnologie nuove ed esistenti facilita il livello di flessibilità e agilità di cui hanno bisogno oggi le aziende, consentendo l’unificazione delle fonti di dati per ottenere efficienza delle prestazioni, generare business e guidare la trasformazione digitale».