Barracuda: email ancora più sicure con Zero Trust Access

Barracuda , fornitore di soluzioni di sicurezza cloud-first, ha aggiunto Zero Trust Access alla sua suite per la protezione delle email. Le nuove funzionalità permettono ai clienti di controllare e gestire l’accesso ai sistemi email e alle applicazioni Microsoft 365 solamente dei soggetti autorizzati, fornendo alle organizzazioni un ulteriore livello di sicurezza.

In conseguenza della rapida migrazione su Microsoft 365, la superficie di attacco si è allargata e proteggere i workload negli strumenti di collaborazione come OneDrive, SharePoint e Teams richiede strategie di sicurezza costruite appositamente per il cloud. Un approccio robusto alla sicurezza email è particolarmente importante perché, quando un account viene compromesso, il cybercriminale cerca di muoversi lateralmente nell’ambiente Microsoft 365 e accedere ad altre applicazioni e dati.

“Barracuda Email Protection con l’aggiunta della sicurezza Zero Trust offre una protezione completa per Microsoft 365, migliorando resilienza e sicurezza”, spiega Don MacLennan, SVP, Engineering & Product Management, Email Protection di Barracuda. “Le organizzazioni che devono proteggere il business, il brand e le persone dalle più avanzate minacce veicolate dall’email, possono trovare in Barracuda Email Protection una soluzione completa e di semplice utilizzo”.

Barracuda Email Protection Premium Plus, che ora include Zero Trust Access, rende più sicuro l’ambiente Microsoft 365 attraverso verifiche continue e consentendo solo agli utenti autorizzati l’accesso a specifiche risorse. Le policy di accesso condizionali, contestuali e temporali per l’email e le soluzioni Microsoft 365 permettono di limitare la superficie di attacco e i rischi per la compliance.

“Con il suo approccio multilivello, Barracuda ha saputo riunire tutte le diverse funzioni necessarie per proteggerci dalle minacce veicolate dall’email. Anche l’interfaccia di gestione, pur mettendo a disposizione molte funzionalità diverse, è molto chiara e semplice da usare”, commenta Jamie Milliken, systems analyst di Gateway Mechanical in una case study Barracuda.