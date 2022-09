Vertiv premiata da Gartner per le sue soluzioni per i Micro Data Center

Vertiv, fornitore globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità, è stata riconosciuta vendor di riferimento per le soluzioni di Micro Data Center nei report Hype Cycle di Gartner, sia per l’Edge Computing che per le Midsize Enterprises.

Ogni anno, Gartner realizza oltre 90 Hype Cycle in diversi settori per consentire ai clienti di monitorare la progressiva evoluzione delle tecnologie e il suo potenziale futuro. In merito ai micro data center, i report di Gartner evidenziano come questi vengano spesso realizzati ad hoc, nonostante siano utilizzati da anni. Collaborando con i vendor nella creazione di architetture standardizzate, le aziende possono riconquistare il pieno controllo di questi asset critici e aumentare la capacità di introdurre rapidamente servizi specifici per il proprio data center, riducendo allo stesso tempo rischi e costi operativi, oltre che migliorando i livelli di servizio.

“La crescente digitalizzazione del nostro stile di vita impone una riduzione dei tempi di latenza per supportare elaborazioni istantanee, implicando l’edge computing come elemento chiave”, ha dichiarato Martin Oslen, Vice President, Integrated Rack Solutions Strategy and Transformation di Vertiv. “Con le nostre soluzioni di micro data center, Vertiv è in grado di garantire infrastrutture IT efficienti, affidabili e di rapida implementazione, così da supportare le organizzazioni di ogni settore a posizionare la potenza di calcolo più vicina alle persone e ai dispositivi che la utilizzano”.

Nel recente aggiornamento dei trend 2022, Vertiv ha previsto la crescita della richiesta di micro data center e altre soluzioni integrate per far fronte alla necessità di latenze inferiori e di realizzazioni rapide e senza interruzioni, fondamentali per tenere il passo con le richieste a livello globale. Inoltre, nel sondaggio What’s Your Edge, Vertiv ha evidenziato come gli indicatori suggerivano una crescente adozione dei micro data center e di altre soluzioni integrate: il 40% dei partecipanti ha infatti dichiarato di utilizzarle o di pianificarne l’impiego.

“Oggi più che mai le applicazioni edge vengono implementate in luoghi non convenzionali, come nei reparti di produzione e nei magazzini dei retailer, dove le aziende si affidano ai micro data center per garantire al contempo flessibilità, sicurezza, affidabilità e un ingombro ridotto”, ha concluso Olsen.