Vertiv Powerbar iMPB per ambienti data center dinamici

Vertiv ha annunciato di aver ampliato ulteriormente il portfolio di prodotti per la distribuzione dell’alimentazione presentando Vertiv Powerbar iMPB, un sistema di blindosbarre modulare progettato per consentire aggiornamenti di potenza on demand e senza soluzione di continuità negli ambienti di data center dinamici.

Disponibile nelle versioni con conduttori in rame e in alluminio, la gamma Vertiv Powerbar iMPB offre capacità da 160 a 1.000 ampere e garantisce una distribuzione affidabile dell’alimentazione dalla parte superiore, con il beneficio intrinseco di massimizzare anche il flusso d’aria per il raffreddamento. Il sistema è ideale per applicazioni in data center di qualunque dimensione e tipo, così come in laboratori, magazzini di distribuzione, impianti produttivi adattabili e altri ambienti dinamici.

Vertiv Powerbar iMPB è disponibile in Nord America, America Latina, Asia, Australia e Nuova Zelanda, India, Europa, Medio Oriente e Africa.

Il sistema di blindosbarre permette alle aziende di ottimizzare e adattare in modo efficace l’infrastruttura di distribuzione dell’energia nel lungo periodo, massimizzandone le funzionalità tramite l’erogazione continua di elettricità ai servizi critici. Le box di commutazione user-friendly dotate di interruttori di protezione possono essere posizionate ovunque lungo le blindosbarre per isolare i carichi IT attivi e gli interruttori di derivazione vicini, garantendo l’erogazione continua di energia.

La blindosbarra adattiva è provvista di una semplice struttura a incastro di tipo sandwich che rende l’installazione facile e sicura, evitando di dover ricorrere a strumenti aggiuntivi. Vertiv Powerbar iMPB è disponibile in diverse configurazioni di potenza e di connessioni che consentono regolazioni e aggiornamenti con un supporto esterno minimale e senza perdita di alimentazione per i servizi critici.

Come sottolineato in una nota alla stampa da Phil O’Doherty, Managing Director, E&I di Vertiv: «Con il progressivo aumento dei dispositivi e con la crescita di densità dei rack, lo spazio nei data center di oggi è considerato un lusso. L’infrastruttura di alimentazione deve riuscire a tenere il passo, il che significa che dev’essere scalabile e veloce da implementare. Vertiv Powerbar iMPB soddisfa tutti i requisiti grazie a un sistema modulare, facile da installare e sufficientemente compatto e flessibile per soddisfare esigenze in continua evoluzione dei clienti».

Vertiv Powerbar iMPB è conforme agli standard UL 857 e IEC 61439-2, e il telaio leggero in alluminio della blindosbarra ha certificazione di sicurezza IP2X/3X con funzionalità integrate di sicurezza per le dita e un design ground-first/break-last per assicurare la massima protezione durante la manutenzione. Con il conduttore disponibile sia in rame sia in alluminio riciclabile, la blindosbarra può essere configurata per soddisfare i requisiti di conformità e sicurezza di qualunque installazione.

Vertiv Powerbar iMPB, una soluzione innovativa del brand E&I di Vertiv, sostituirà la precedente blindosbarra Vertiv Liebert MBX che era disponibile in Nord America e in EMEA, mantenendo la compatibilità con la versione precedente. Vertiv Powerbar iMPB integra la gamma delle apparecchiature elettriche Vertiv E&I per offrire una soluzione completa di distribuzione dell’energia.