L’importanza di giocare solo su casinò sicuri con licenza ADM

Giocare su casinò sicuri ADM è l’unico modo che abbiamo per evitare di essere truffati o peggio ancora rischiare delle sanzioni di tipo legale. Sì, perché in Italia gli unici siti riconosciuti e sui quali è consentito scommettere soldi veri sono quelli con licenza ADM, cioè dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di stato.

Scegliere di giocare nei casinò legali ha molti vantaggi. I casinò davvero sicuri, spesso offrono un bonus casino senza deposito immediato che permette di provare i giochi senza spendere soldi. Ma hanno anche un sistema di verifica dell’identità e dei pagamenti sicuri, della sicurezza dei dati e sistemi per il recupero della password. Queste ed altre garanzie di sicurezza che siti non autorizzati difettano.

In questo articolo cercheremo di approfondire l’argomento, ponendo l’attenzione sui controlli stringenti sull’operato dei casinò, sui protocolli di sicurezza, sulle autolimitazioni e sul gioco responsabile.

Controlli

Il settore del gambling, cioè del gioco d’azzardo, è sotto la lente d’ingrandimento di tutti gli enti predisposti a verificarne la legalità. Sono stati ideati diversi regolamenti preventivi per combattere il fenomeno del riciclaggio e i fondi di provenienza illecita.

Il funzionamento dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli si occupa di tre macroaree: scommesse sportive, giochi di abilità e lotta al gioco illegale. Per quanto riguarda le scommesse, verifica le quote, le procedure di puntata e i contesti di giocata, valutando se rispondano o meno ai decreti legge in materia di gioco online.

Per quanto riguarda i casino online, controlla soprattutto il Return to Player e i montepremi, che deve essere per legge almeno l’80% dell’incasso. Inoltre verifica che i sistemi hardware e software di uscita delle combinazioni sia a norma di legge e perfettamente in regola.

Protocolli di sicurezza

I protocolli di sicurezza adottati da questi siti sono molteplici e vanno dai pagamenti all’identità personale alla privacy e ai dati sensibili. Ecco un rapido elenco:

Identità verificata

Grazie al sistema di identità digitale SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) è possibile accedere ai sistemi di gioco in modo rapido e sicuro.

Pagamenti verificati

Sistemi di pagamento sicuri quali PayPal, Neteller ma anche Bitcoin, con la sicurezza Blockchain, o ancora carte di credito e bonifici verificati sono protocolli di sicurezza informatica essenziali.

Sicurezza informatica

Sistemi di criptaggio dei dati sensibili e personali, come la Secure Sockets Layer (SSL) sono presenti in tutti i siti legali ADM.

Gioco sicuro

Sistemi come il generatore di numeri casuali RNG (Random Numbers Generator) permette di garantire all’utente un’esperienza di gioco sicura e legale in ogni aspetto.

Autolimitazione

L’autolimitazione è un’opzione inserita in quasi tutti i casinò online che serve, al momento dell’iscrizione, a definire il limite massimo che possiamo versare sulla piattaforma. È un modo per evitare di esagerare con il gioco e rischiare quindi di fallire con il tempo. L’autolimitazione può essere modificata, ma la sua applicazione non è immediata. Questo per evitare scelte dettate dall’impulsività piuttosto che dal ragionamento.

Oltre a questo, è stata introdotta anche un’altra opzione, ben più pesante: l’Autoeliminazione. Questa opzione ci esclude volontariamente dall’accesso alla piattaforma per un tempo limitato o indeterminato. Ha effetto immediato e non può essere revocata. Inoltre, ha effetto su tutte le piattaforme di gioco legali. Perciò è una scelta drastica che ha un peso notevole.

Gioco responsabile

Per Gioco Responsabile si intende l’impegno, da parte di tutti gli operatori che orbitano nel mondo dei casino online, nel migliorare il livello di controllo dei disturbi patologici legati al gioco. La ludopatia o l’azzardopatia sono condizioni patologiche che vanno combattute.

Le piattaforme di gioco legali hanno l’obbligo legale di monitorare i propri utenti e accompagnarli nel gioco evitando comportamenti errati. Strumenti come limiti di deposito, limiti di perdita, limiti di connessione, limiti di scommessa servono proprio a questo scopo.

Un altro mezzo utile e obbligatorio per tutti i siti legali è il test di autovalutazione, in base al quale viene suggerito lo strumento migliore suggerito all’utente in base alle risposte date. Infine, ma non scontato, l’iscrizione ai siti è assolutamente vietata per i minori di 18 anni.