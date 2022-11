Etichette adesive in rotolo: i vantaggi, dall’alto livello di personalizzazione alla praticità del rotolo

Le etichette adesive in rotolo, cioè in bobina, riscuotono un notevole apprezzamento fra le aziende alimentari e in generale del settore food and beverage, ma anche da parte delle realtà che si occupano di prodotti chimici e di cosmesi. Si tratta di una soluzione ottimanella maggior parte degli ambiti di applicazione. La stampa su rotolo si distingue da quella a foglio per più di un motivo; in particolare offre la possibilità di nobilitare le etichette tramite lavorazioni specifiche che contribuiscono a personalizzare notevolmente il risultato finale. È questa una priorità per le aziende; oggi più che mai, infatti, un brand ha la necessità di differenziarsi, e deve farlo attraverso la comunicazione e tutti gli strumenti di marketing che ha a disposizione, anche le etichette adesive.

I pregi delle etichette in bobina

Sono tanti i punti di forza delle etichette adesive in rotolo, che possono essere prodotte in tempi rapidi e sulla base di standard di qualità sempre elevati, senza sprechi. La stampa delle etichette in bobina viene effettuata con macchinari dedicati che assicurano un risultato finale conveniente per il cliente anche grazie alla loro capacità di ottimizzare i processi. Si tratta di soluzioni usate sempre più spesso, non solo per le bottiglie, ma più in generale per tante tipologie di supporti. Per le aziende, la stampa di etichette adesive personalizzate non può prescindere dalle etichette in rotolo.

Le caratteristiche principali

È possibile stampare le etichette in bobina a partire da dimensioni minime di 20 mm e personalizzarne ogni dettaglio all’interno del configuratore online. Molto interessante è quello proposto da LabelDoo, etichettificio storico che ha trasferito online il suo know-how già da diversi anni. Come tutti i configuratori, anche in questo caso si ha il vantaggio di visualizzare nell’immediato il preventivo di spesa – anche se rispetto a molti altri siti, LabelDoo mostra il costo della singola etichetta insieme al totale.

Una qualità importante di tale servizio è l’ottimizzazione dei tempi, ridotti notevolmente rispetto alle comunicazioni e interazioni necessariequando si richiede una stampa tradizionale.

È possibile agire liberamente, andando a specificare i singoli campi del configuratore, facendo affidamento sull’usabilità del sistema e sulla chiarezza delle informazioni; su LabelDoo, infatti, a ogni parametro è associata una breve descrizione, molto utile per guidare l’utente nella scelta giusta. In fase di configurazione è possibile accedere a qualunque approfondimento necessario: in corrispondenza del campo “materiale”, ad esempio, si potrà consultare “info carte”, per leggere informazioni dettagliate su ogni materiale di stampa, e avere accesso alla pagina del campionario. Quest’ultimo è gratuito per tutti i possessori di partita Iva, una raccolta ordinata e chiara con tutti i supporti di stampa ed esempi di nobilitazione, da tenere sempre a portata di mano.

Perché scegliere la stampa su rotolo

Le possibilità offerte dal configuratore sono disponibili, dunque, per la stampa di etichette in rotolo. Questa tipologia di etichette, tra l’altro, consente di contenere gli sprechi di carta. Ogni bobina è infatti ottimizzata al meglio sia in termini di distribuzione delle etichette sullo spazio sia di formato del rotolo. Tali aspetti sono essenziali in fase di applicazione delle etichette. Con i rotoli standard, infatti, il rischio è quello di avere difficoltà nell’applicazione e di ottenere risultati finali poco precisi, non solo se l’applicazione viene fatta a mano, ma anche se il processo è automatizzato tramite etichettatrice.

A tal riguardo, LabelDoovanta sempre un livello elevato di personalizzazione. Ogni rotolo, infatti, può essere fornito in funzione delle esigenze specifiche dell’azienda, è configurabile già online insieme alle etichette. Resta la certezza dell’assistenza tradizionale: qualunque richiesta più particolare può essere accolta dallo staff, a disposizione telefonicamente, via e-mail oppure online sui canali social.