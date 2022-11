XY Retail sbarca in Italia

Combinando la piattaforma omnichannel di XY Retail con le risorse, l’esperienza tecnica e il supporto di Ocra, l’azienda statunitense da oggi sarà in grado di fornire soluzioni d’eccellenza a quei clienti che già utilizzano sistemi di automazione integrata (SAP) e che desiderano implementare i propri sistemi con l’innovativa piattaforma per retail di lusso.

“L’approccio omnichannel – spiega Susan Jeffers, CEO of XY Retail – rappresenta l’evoluzione della multicanalità, per restituire all’utente finale un’esperienza che supera la divisione tra online e offline e ne aumenta la fedeltà attraverso un approccio personalizzato basato sull’intelligenza artificiale. Grazie poi alla messa in rete di dati e flussi, il retailer può contare su una maggiore consapevolezza sul comportamento dei consumatori, innescando un processo decisionale data-oriented in tempo reale. I marchi che non si evolveranno in questa direzione faticheranno a stare al passo con le esigenze dei consumatori, perdendo fiducia e attrattività, valori fondamentali soprattutto nel settore del lusso a cui ci rivolgiamo”.