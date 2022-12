Infinidat, offerta efficace per CSP, MSP e MHP

Infinidat, azienda specializzata in soluzioni storage di livello enterprise multi-petabyte, annuncia di aver ampliato il proprio giro d’affari del 31% nella fornitura delle proprie soluzioni di storage enterprise a Cloud Service Provider (CSP), Managed Service Provider (MSP) e Managed Hosting Provider (MHP). Questa crescita dimostra come i service provider vogliano sfruttare la solida base di competenze e funzionalità offerte da Infinidat: prestazioni incomparabili in ambienti operativi reali (non di laboratorio), elevata disponibilità e affidabilità, convenienza, scalabilità e massima resilienza contro gli attacchi informatici. In questo modo, Infinidat consente a CSP, MSP e MHP di misurarsi efficacemente su un mercato altamente competitivo, che include i più grandi provider di servizi cloud e telecomunicazioni del mondo.

Come spiegato da Eric Herzog, CMO di Infinidat: «Infinidat è diventato uno dei fornitori di soluzioni storage preferiti dai cloud service provider, dai managed hosting provider e dai managed service provider a livello globale. Le nostre soluzioni di storage enterprise offrono a questi fornitori vantaggi competitivi senza eguali, modelli di consumo flessibili, resilienza cyber storage integrata, SLA garantiti e un vantaggio finanziario per poter competere con i più grandi player del mondo. Quando un fornitore comprende veramente cosa può fare Infinidat per migliorare la competitività grazie alle proprie pluripremiate piattaforme di storage – InfiniBox, InfiniBox SSA II e InfiniGuard – il gioco è fatto. La nostra crescita in questo segmento di mercato è alle stelle».

Fondamentale per il continuo successo dell’azienda è stata l’architettura di storage software-defined, che costituisce la base essenziale per tutte le piattaforme Infinidat, sia per lo storage primario che per quello secondario. Infatti, InfiniBox SSA II è stato recentemente riconosciuto come “Implementazione hyperscaler più innovativa” al Flash Memory Summit 2022. Ad oggi, InfiniBox SSA II è l’array di storage all-flash più veloce del settore con una latenza senza precedenti ed è una soluzione storage all’avanguardia per le applicazioni e i carichi di lavoro più esigenti, realizzata con i massimi livelli di prestazioni, disponibilità e cyber storage resilience su larga scala, fornendo una soluzione ideale per hyperscaler, CSP, MSP e MHP. Inoltre, InfiniBox SSA II offre disponibilità al 100%, il TCO più basso del settore e un servizio con i “guanti bianchi” che rendono la Customer Experience con InfiniBox tra le più apprezzate dagli utenti.

Nell’ultimo anno, un numero sempre crescente di CSP, MSP e MHP che hanno adottato le soluzioni Infinidat è stato in grado di risparmiare fino al 75% del costo totale di proprietà (TCO) e di migliorare il ritorno sull’investimento (ROI) dello storage del 50% o più. Allo stesso tempo, CSP, MSP e MHP sono riusciti a incrementare le prestazioni delle applicazioni e dei carichi di lavoro e ad aumentare la capacità fino al 70%. Inoltre, hanno potuto integrare nella propria infrastruttura storage i massimi livelli di cyber storage resilience, eliminare i “single point of failure” con una disponibilità garantita al 100%, abilitare gli aggiornamenti con impatto zero sulle attività operativa e rendere lo storage su scala petabyte facile da usare anche per i provider più piccoli per differenziarsi e superare i concorrenti più grandi.

Come dichiarato da Camberley Bates, Managing Partner di Evaluator Group: «Infinidat propone un’offerta unica per CSP, MSP e MHP con un forte valore aggiunto, che soddisfa le esigenze aziendali e la necessità di elevati livelli di flessibilità. Il rapporto prezzo-prestazioni, l’elevata disponibilità e il ricco set di funzionalità enterprise garantiti da Infinidat, inclusa una forte strategia legata alle soluzioni di sicurezza informatica, sono fondamentali per questo mercato e per i clienti. Siamo impressionati dall’impegno profuso da Infinidat per i propri clienti e della loro capacità di disporre sempre di tecnologie all’avanguardia per rimanere competitivi».

CSP, MSP, MHP e hyperscaler forniscono Storage-as-a-Service (STaaS) a una base di clienti in rapida crescita che richiede resilienza informatica e accesso ininterrotto alle funzionalità e alle risorse di storage. Per fornire STaaS, le soluzioni Infinidat si basano sull’automazione autonoma InfiniOps unita alla semplicità operativa “set-it-and-forget-it” di InfiniVerse AI, insieme a prestazioni incomparabili in ambienti operativi reali. All’inizio del 2022, Infinidat è stata riconosciuta dalla società di analisi DCIG come uno dei principali fornitori di soluzioni Storage-as-a-Service al mondo.

La parola ai clienti Infinidat

Per Joseph Rickard, CEO di OFFSITE, un MSP/MHP: «Con la soluzione di storage Infinidat, siamo stati in grado di soddisfare i requisiti tecnologici di livello enterprise dei nostri clienti e fornire servizi ultraveloci, e allo stesso tempo più convenienti. Con la possibilità di creare il nostro cloud privato on-premise, Infinidat ci offre la flessibilità di pagare solo per lo storage che utilizziamo, consentendoci una scalabilità on demand, solo quando è necessaria maggiore capacità. Le funzionalità di Infinidat con VMware, inoltre, fanno sì che il provisioning o l’espansione dello storage richiedano solo pochi minuti».

Ancora secondo Bernd Kisters, Head of IT presso KISTERS AG: «La qualità del servizio garantita da Infinidat ci consente di trasmettere i vantaggi delle elevate prestazioni fornite direttamente ai nostri clienti».

Stando a Brenton Halsted, co-fondatore e CEO di Silicon Sky: «I nostri clienti hanno notato immediatamente la differenza e la reazione è stata straordinariamente positiva. Nel mercato IaaS gira tutto intorno a questioni di prezzo e prestazioni e Infinidat offre entrambi. Continueremo a utilizzare i prodotti dell’azienda man mano che avremo bisogno di ulteriore capacità».

Infine, per Principal Systems Engineer presso US Signal: «Per aiutare i nostri clienti a mitigare i rischi e liberare risorse per gestire efficacemente le loro attività, avevamo bisogno di una soluzione di storage in grado di tenere il passo con le nostre esigenze. InfiniBox ci ha offerto la potenza e il vantaggio in termini di prezzo per terabyte che stavamo cercando per poter offrire i servizi di sicurezza gestiti più competitivi sul mercato. Inoltre, i prodotti Infinidat si integrano molto bene con la nostra infrastruttura. Le prestazioni, la disponibilità e il supporto proattivo offerto sono una parte vitale del nostro successo».