Secsolutionforum 2023: Phygital Security in formato digitale

Secsolutionforum, l’unico evento digitale dedicato ai professionisti della sicurezza al tempo della “Phygital Security”, si svolgerà dal 26 al 28 aprile 2023 e torna anche quest’anno in formato digitale. La formula online, adottata nella prima stagione del Covid e apprezzata dalla quasi totalità dei partecipanti, ha svelato enormi vantaggi ed opportunità per un evento che ha l’ambizione di raggiungere quanti più professionisti possibile, su tutto il territorio nazionale: Security Manager, IT e ICT Manager, Progettisti/Consulenti, Impiantisti, Installatori, Manutentori e System Integrator, Enti Pubblici, Forze dell’Ordine, DPO e Consulenti Privacy.

Secsolutionforum si è confermato negli anni come l’arena digitale dove intercettare i cambiamenti in corso e aggiornarsi, gratuitamente, su tutte le novità che attraversano il comparto security, nella fase ormai avanzata di convergenza tra sicurezza fisica e logica e di integrazione tra sistemi. Un’integrazione sempre più accentuata che, complici i progressi dell’intelligenza artificiale, spinge la sicurezza oltre sé stessa, nei territori del marketing e della gestione aziendale e non solo, dove soluzioni nate per la security trovano nuove e utili applicazioni.

L’evento si svilupperà su tre giornate per offrire a tutti i professionisti l’opportunità di formarsi, aggiornarsi e relazionarsi con i migliori brand di settore.

Al Secsolutionforum contenuti e tematiche attuali

Gli organizzatori, in collaborazione con i membri del Comitato Scientifico – Alessandro Manfredini, Alvise Biffi, Giulio Iucci, Pierluigi Perri, Alessandro Bove – stanno impostando il programma dell’edizione 2023, con uno sguardo incentrato sulle innovazioni e le trasformazioni della sicurezza fisica e logica. Trasformazioni perlopiù radicali, profonde, dirompenti. In ogni caso, rapidissime. Questi ultimi due anni e mezzo che hanno scosso il mondo, hanno toccato anche il mondo della security. Dalle tecnologie della sicurezza, che continuano a fare passi da gigante e che durante la prova del Covid si sono reinventate per soddisfare nuove esigenze, alla normativa, in cerca di un equilibrio tra i diritti della privacy e quelli della sicurezza di ambienti e territori, tra i pro e i contro della diffusione dell’intelligenza artificiale. Ma anche agli scenari di mercato, sempre più instabili, dove si accumulano problemi di varia natura, sotto gli occhi di tutti: rincaro di materiali e utenze, lacune della supply chain, incremento delle minacce cyber, carenza di competenze tecniche, normative e manageriali.

Oltre ai classici temi della sicurezza, tra cui videosorveglianza, antintrusione, controllo accessi, antincendio, sicurezza integrata, e agli approfondimenti su normativa Privacy e Norme CEI, verrà dato quindi ampio spazio alle nuove tecnologie legate a Cybersecurity, Cloud, IoT, Machine Learning, Big Data, Business Continuity e agenda digitale.

L’edizione di quest’anno sarà particolarmente focalizzata su numerose e interessanti tavole rotonde e talk show, incentrati su affascinanti temi di attualità e di assoluta importanza come l’odierno scenario energetico e delle sue problematiche. Si rinnovano anche quest’anno gli appuntamenti esclusivi dedicati a marketing, vendita e organizzazione aziendale.

Secsolutionforum 2022, sarà patrocinata come sempre dalle maggiori associazioni che supportano le diverse categorie del settore sicurezza e non solo, è l’appuntamento da non perdere, assolutamente necessario per tutti i professionisti di settore per rimanere al passo con il mercato odierno e i rapidi mutamenti in atto, per comprendere gli scenari di espansione e per non restare fuori dai giochi.

La partecipazione all’evento è gratuita previa registrazione