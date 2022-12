Equinix investe 160 milioni di dollari in Sudafrica

Equinix, l’azienda di infrastrutture digitali a livello mondiale, ha annunciato l’intenzione di investire in Sudafrica con un investimento di 160 milioni di dollari nel data center di Johannesburg, che va ad aggiungersi all’attuale presenza nel continente africano in Nigeria, Ghana e Costa d’Avorio.

L’apertura del nuovo data center è prevista per la metà del 2024.

Con l’espansione in Sudafrica, Equinix entra in una delle nazioni più grandi e più sviluppate dal punto di vista digitale del continente africano. Già hub di connettività strategicamente importante per le reti digitali, il Sudafrica vanta una rete significativa di cavi di comunicazione sottomarini. Questi collegamenti strategici tra Paesi e continenti sono situati in diversi punti lungo i 2.850 chilometri di costa del Paese.

Questo annuncio è l’ultimo di una serie di ingressi strategici e significativi nel mercato per l’azienda di infrastrutture digitali mondiale. Dopo l’acquisizione di MainOne nell’aprile del 2022, Equinix ha annunciato due espansioni nell’ASEAN (l’Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico), a seguito dei piani di espansione in Indonesia e Malesia. In precedenza, l’azienda aveva annunciato anche una crescita nel mercato sudamericano con l’acquisizione di cinque data center Entel per accelerare le opportunità di trasformazione digitale per le imprese locali e le multinazionali in Perù e Cile. L’azienda ha inoltre continuato a investire nell’espansione organica con 46 grandi costruzioni in corso in 31 mercati.