Tecnologia sempre più protagonista: le ultime novità direttamente dal CES 2022

Il CES è un’importante fiera tecnologica che si svolge ogni anno a Las Vegas (Nevada). L’edizione del 2022 è stata particolarmente importante, soprattutto dopo gli anni difficili della pandemia. Si è ritornati in presenza, e ovviamente le tecnologie – dal vivo – hanno tutto un altro sapore. Vediamo quindi di scoprire qualche informazione in più su questo evento, insieme alle ultime novità tecnologiche presentate durante l’edizione 2022, e ad un piccolo approfondimento sull’importanza della transizione digitale.

Il CES 2022 e la transizione digitale

Il CES è un evento da sempre incentrato sulle tecnologie e sull’elettronica di consumo, ma in questa edizione è stato posto un ulteriore accento sulla trasformazione digitale. Il modo in cui le aziende e i governi operano cambierà radicalmente nei prossimi anni, poiché sempre più processi si sposteranno online. Una transizione che non sarà indolore, soprattutto in Italia, dato che il nostro Paese figura nella lista dei più arretrati dal punto di vista delle competenze digitali.

Il CES 2022 ha dunque fatto leva sulla necessità di fare dei passi in avanti, a partire dall’acquisizione di nuove competenze. Non si fa riferimento soltanto alle skill digitali, ma anche alle lingue straniere, sempre più importanti in un mondo globalizzato, senza confini fisici. Se anche tu desideri trovare il tuo posto nei meccanismi del futuro, impara l’inglese in un mese con EF English Live, approfittando ancora una volta del digitale. I corsi, infatti, si svolgono online e consentono di vivere una full immersion totale in questa lingua.

Le novità hi-tech presentate al CES 2022

Si parte con una novità che non è una novità, ma che risulta comunque destinata ad una crescita esponenziale nei prossimi anni. Si fa riferimento nello specifico al settore degli elettrodomestici smart e connessi, che vede la Samsung come sempre grande protagonista. Alcuni esempi concreti? Una nuova generazione di lavatrici, frigoriferi, forni e condizionatori che possono essere controllati tramite smartphone. Per non parlare dell’ultima novità nel mondo dei televisori, The Wall, un display modulare largo quasi due metri con risoluzione 8K.

Non si finisce qui, perché i palchi del CES 2022 hanno regalato tantissime perle, ognuna con le proprie caratteristiche peculiari. Basti ad esempio citare i nuovi televisori della gamma Bravia della Sony, insieme al prototipo di Vision-S, un veicolo elettrico. Si prosegue inserendo in questa lista anche la robotica e il metaverso: due argomenti che negli ultimi mesi hanno sollevato più di un interrogativo. In questo settore si sta muovendo anche la Hyundai, con il suo rivoluzionario ecosistema Mobility of Things (MoT).

Infine, ecco alcune chicche molto particolari come i deumidificatori per le orecchie, la stampante per i tatuaggi temporanei e la lampadina accessoriata con un radar che previene le cadute. Il CES rappresenta dunque un evento da non perdere per chi lavora nel settore hi-tech, ma anche per chiunque voglia tenersi aggiornato sulle ultime innovazioni nel mondo delle tecnologie. E l’edizione 2022 ha confermato la presenza di un mondo (quello dell’hi-tech, appunto) che continua ad evolversi ad un ritmo frenetico.