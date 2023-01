Infrastrutture aziendali LAN: Extreme conferma la leadership

Extreme Networks ha annunciato di essere stata nominata per il quinto anno consecutivo tra i leader nel Gartner Magic Quadrant for Enterprise Wired and Wireless Local Access Network (LAN) Infrastructure, pubblicato il 21 dicembre 2022 a cura di Mike Toussaint, Christian Canales e Tim Zimmerman.

Rispetto al precedente Magic Quadrant, pubblicato nel 2021, Extreme ha ampliato il proprio portafoglio prodotti annunciando, tra le altre novità, il primo access point Wi-Fi 6E per esterni del settore e aggiungendo nuove funzionalità Digital Twin, AIOps e SD-WAN alla piattaforma ExtremeCloudT IQ.

Perché i clienti scelgono Extreme

Extreme aiuta le organizzazioni a trasformare la rete in un asset strategico, eliminando la complessità in ogni fase del processo, dall’implementazione alla gestione dell’infrastruttura, e fornendo visibilità e informazioni sull’utilizzo e sulle prestazioni. I clienti Extreme ottengono:

– Maggiore flessibilità e scelta nelle implementazioni. Le piattaforme universali Extreme consentono ai clienti di supportare in modo semplice diversi casi d’uso e sistemi operativi e di adottare gradualmente nuove tecnologie, mantenendo hardware e licenze, in modo da ridurre l’obsolescenza dell’hardware stesso e i costi associati, anche nel caso di una modifica della destinazione d’uso di un apparato.

piattaforme universali Extreme consentono ai clienti di supportare in modo semplice diversi casi d’uso e sistemi operativi e di adottare gradualmente nuove tecnologie, mantenendo hardware e licenze, in modo da ridurre l’obsolescenza dell’hardware stesso e i costi associati, anche nel caso di una modifica della destinazione d’uso di un apparato. – Semplificazione dello staging e riduzione del tempo medio di soluzione dei problemi. Extreme offre l’unica funzione di digital twin dell’industria del networking, alimentata da AIOps e disponibile attraverso ExtremeCloud IQ CoPilot. I clienti possono simulare l’installazione e la configurazione dell’hardware di rete prima dell’entrata in funzione, con una significativa riduzione dei tempi di implementazione. Inoltre, CoPilot identifica in modo automatico le anomalie della rete, nel 99% dei casi senza falsi positivi, in modo tale da eliminare il tempo che gli amministratori di rete devono dedicare all’individuazione e alla risoluzione manuale dei problemi di prestazioni.

Extreme offre l’unica funzione di digital twin dell’industria del networking, alimentata da AIOps e disponibile attraverso ExtremeCloud IQ CoPilot. I clienti possono simulare l’installazione e la configurazione dell’hardware di rete prima dell’entrata in funzione, con una significativa riduzione dei tempi di implementazione. Inoltre, CoPilot identifica in modo automatico le anomalie della rete, nel 99% dei casi senza falsi positivi, in modo tale da eliminare il tempo che gli amministratori di rete devono dedicare all’individuazione e alla risoluzione manuale dei problemi di prestazioni. – Riduzione della configurazione manuale e tempi di implementazione più rapidi. I clienti possono estendere e gestire facilmente le implementazioni di rete grazie all’automazione della topologia fabric, che consente al team IT di replicare le configurazioni per ridurre il tempo necessario per l’installazione di nuove sedi e filiali.

I clienti possono estendere e gestire facilmente le implementazioni di rete grazie all’automazione della topologia fabric, che consente al team IT di replicare le configurazioni per ridurre il tempo necessario per l’installazione di nuove sedi e filiali. – Assistenza dedicata per tutto il ciclo di vita della rete.Extreme affianca i propri clienti dall’inizio di ogni progetto di rete fino a ogni rinnovo dell’abbonamento, con un supporto dedicato agli account e un centro di assistenza tecnica globale attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7, che segue i clienti per la gestione, la risoluzione dei problemi e l’aggiornamento delle soluzioni di rete.

Extreme, oltre a essere leader in questo Magic Quadrant, è anche Gartner Peer InsightsT Customers’ Choice per Wired e Wireless LAN dal 2018, senza soluzione di continuità.

Come sottolineato da Ed Meyercord, Presidente e CEO di Extreme Networks: «I clienti si fidano di noi per ottenere le soluzioni innovative e l’esperienza di cui hanno bisogno per raggiungere i loro obiettivi, sia che si tratti di aiutare un distretto scolastico a supportare gli studenti in un ambiente didattico ibrido, di consentire a un vendor di usare i dati per affrontare le sfide della catena di fornitura o di fornire approfondimenti sul traffico di rete all’interno di uno stadio da 50.000 posti. Abbiamo migliorato la nostra posizione sul mercato rendendo il networking strategico, semplice e flessibile per i clienti e trovando nuovi modi per aiutarli a trarre maggior valore dai loro investimenti. Essere classificati come leader in questo rapporto per cinque anni consecutivi dimostra l’efficacia della nostra strategia incentrata sui clienti».