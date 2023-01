Advanced Managed Services sempre più strategici per Italtel

Italtel ha annunciato di aver ampliato la sua offerta di servizi progettati per gestire, in modo sostenibile, efficiente e sicuro le infrastrutture multivendor, i servizi e le applicazioni IT di operatori telco, aziende, enti della Pubblica Amministrazione.

I servizi gestiti, o in outsourcing, stanno diventando la modalità scelta per accedere a servizi IT da parte di un numero crescente di imprese perché questo consente loro di potersi dedicare in modo prevalente alla gestione del business. Secondo Global Data, il mercato italiano dei servizi gestiti, stimato in 3,5 miliardi di dollari nel 2022, crescerà fino a 4,2 miliardi di dollari entro il 2025, riflettendo un tasso di crescita annuale composto (CAGR) del 6,9% nel periodo.

I servizi gestiti di Italtel sono erogati da circa 200 specialisti che lavorano in team attraverso una rete di Digital Operation Center con sede a Milano, Ciudad Real in Spagna e San Paolo del Brasile e che garantisce assistenza 24/7. I servizi prevedono anche una consulenza ingegneristica ricorsiva con l’obiettivo di analizzare le prestazioni delle infrastrutture e delle applicazioni per pianificare in modo proattivo eventuali adeguamenti e anticipare possibili malfunzioni.

La strategia di Italtel si focalizza su quattro indirizzi fondamentali per la trasformazione digitale: cyber security, monitoraggio di infrastrutture ICT, operation delle stesse e gestione di piattaforme per comunicazioni multimediali per lo smart working. Gli Advanced Managed Services vengono erogati utilizzando strumenti dei migliori vendor di mercato e sono arricchiti da sviluppi software fatti da Italtel per la massima personalizzazione sulle specifiche esigenze dei clienti.

Come spiegato in una nota ufficiale da Camillo Ascione, Chief Partnership and Technology Officer di Italtel: «Gli Advanced Managed Services sono una componente chiave della nostra offerta e della nostra strategia di crescita. Oggi ci poniamo come un advanced system integrator e ci dedichiamo sempre più alla componente dei servizi gestiti B2B erogati dai nostri specialisti in modalità diretta. Crediamo che questo segmento rappresenti una grande opportunità in logica di sostenibilità e innovazione a vantaggio dei nostri clienti».

Tra gli altri fattori che stanno spingendo le imprese scegliere una opzione gestita dei propri servizi ci sono le crescenti necessità di implementare e operare rapidamente tecnologie efficaci per supportare al meglio il proprio business, di ridurre la spesa complessiva per le infrastrutture ICT e di gestire la complessità associata alla gestione di tali infrastrutture.