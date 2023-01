Astra di Zyxel protegge le PMI ibride

Zyxel Networks ha lanciato Astra, una nuova soluzione di sicurezza degli endpoint basata sul cloud, in risposta all’aumento del lavoro ibrido per i dipendenti delle PMI. Con l’aumento dello smart working, cresce anche il numero di organizzazioni che fanno affidamento su processi basati sul cloud e secondo una recente ricerca di Gartner più dell’85% delle organizzazioni adotterà un principio del “cloud-first” entro il 2025.

L’aumento delle pratiche di lavoro flessibili ha permesso ai dipendenti di connettersi e collaborare da qualsiasi luogo. Questo cambiamento implica che le PMI devono ora supportare un numero maggiore di utenti in roaming con più dispositivi che richiedono l’accesso alle filiali e alle applicazioni basate sul cloud.

Se da un lato queste reti decentralizzate possono fornire la flessibilità necessaria alla forza lavoro moderna, dall’altro presentano un rischio maggiore di attacchi informatici. Per contrastare questo problema, la soluzione Astra di Zyxel offre un servizio di sicurezza basato sul cloud che può essere installato su più endpoint, fornendo agli utenti una prima linea di difesa, ovunque essi siano.

Con Astra sicurezza perimetrale senza confini

Il nuovo servizio Astra rimette tutti gli aspetti della sicurezza nelle mani dell’amministratore, comprese le funzionalità di Dark Web Monitor, IP/URL Reputation e Web Filtering, consentendo di

monitorare e proteggere gli utenti anche quando si trovano al di fuori del perimetro dell’ufficio. Connesso al cloud, il database di Astra delle informazioni circa potenziali minacce viene aggiornato automaticamente e inviato agli endpoint in tempo reale. Ciò significa che gli utenti non devono più scaricare ed eseguire manualmente gli aggiornamenti, poiché Astra sarà sempre aggiornato.

Protezione semplice

Astra consente agli amministratori di rete di monitorare e controllare facilmente le impostazioni di sicurezza sui dispositivi remoti tramite una nuovissima applicazione mobile, la cui versione desktop sarà disponibile nel corso dell’anno. Questa piattaforma unificata raccoglie avvisi, report e analisi degli eventi, fornendo visibilità e accessibilità immediata ai team che ne hanno bisogno. L’applicazione Astra può essere installata sui dispositivi mobili per proteggere gli utenti da attacchi di phishing e di exploit, senza compromettere le prestazioni del dispositivo.

Come sottolineato in una nota ufficiale da Ken Tsai, Senior Associate Vice President della SBU Gateway di Zyxel: «Se da un lato il lavoro ibrido deve essere incentivato per la maggiore flessibilità concessa ai dipendenti, dall’altro è importante proteggersi dai rischi. Le PMI, in particolare, hanno bisogno di una soluzione di difesa coordinata e tecnica, che offra protezione al crescente numero di endpoint e impedisca che le aziende siano vittime di minacce esterne, oggi più numerose che mai. Astra, in combinazione con la gamma di firewall e i servizi di cloud security di Zyxel, offre alle PMI un approccio unificato e coerente alla protezione della propria azienda».

L’app Astra è attualmente disponibile con licenza per iOS e Android e Zyxel prevede di lanciarne una versione desktop nel corso dell’anno. Ogni utente con licenza può installare Astra anche su due endpoint. Le aziende possono acquistare licenze per un massimo di 999 dipendenti, con la possibilità di gestirle da un unico portale Astra.

Per maggiori informazioni e per registrarsi per una prova gratuita, cliccate QUI