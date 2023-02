Casse Raiffeisen dell’Alto Adige: partnership con Nexi per la digitalizzazione della PA

Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige, l’istituto bancario centrale delle Casse Raiffeisen dell’Alto Adige, ha siglato una partnership con Nexi, grazie alla quale i cittadini possono pagare gli avvisi pagoPA tramite carte di pagamento e smartphone presso tutti gli enti della Provincia di Bolzano che aderiranno all’iniziativa.

In base alla partnership, gli enti della Pubblica Amministrazione della Provincia possono richiedere alle Casse Raiffeisen dell’Alto Adige i nuovi Nexi SmartPOS, i devices tecnologicamente più evoluti sul mercato e perfettamente integrati col sistema PagoPA, coi quali riscuotere qualsiasi tipologia di avviso PA: multe, ticket sanitari, tributi, imposte.

Si tratta di un accordo che garantisce vantaggi concreti sia agli enti della Pubblica Amministrazione, sia ai cittadini: i primi possono ottimizzare tutti i processi di incasso, ridurre sensibilmente i tempi di attesa grazie a transazioni inferiori a 15 secondi e garantire, così, un servizio più efficiente ed efficace; i secondi possono effettuare i pagamenti verso la PA in modo molto più comodo, rapido, sicuro tramite carta o smartphone in modalità contactless.

Per le Casse Raiffeisen, le prime in assoluto in Alto Adige a mettere i Nexi SmartPOS a disposizione degli enti della PA, l’accordo rappresenta un ulteriore passo nel proprio percorso di innovazione tecnologica, in questo caso volto a supportare la PA nella transizione digitale e a garantire benefici concreti ai cittadini.

“Siamo orgogliosi di essere i primi a mettere a disposizione della PA un servizio così all’avanguardia, semplice e conveniente, offrendo al contempo una soluzione efficace e sicura per la gestione dei pagamenti degli avvisi PagoPA – commenta Stefan Unterkofler di Cassa Centrale Raiffeisen dell’Alto Adige –. L’accordo con Nexi, la piattaforma tecnologica best in class in Europa, è un’ulteriore e concreta testimonianza del nostro impegno per garantire a tutti nostri clienti i servizi più innovativi e dal più ampio potenziale”.

Il funzionamento del servizio è molto semplice: è sufficiente inquadrare il QR code presente sull’avviso PA e, in automatico, l’importo dovuto viene visualizzato sullo SmartPOS. A quel punto il cittadino può effettuare il pagamento semplicemente avvicinando la carta o il telefono al device.

“L’accordo con le Casse Raiffeisen dell’Alto Adige dimostra, ancora una volta, come Nexi sia in grado di unire la propria scala internazionale a una forte vicinanza al territorio – afferma Emiliano Doveri, Responsabile PA di Nexi –. Siamo l’azienda che investe di più in tecnologia nel mercato dei pagamenti digitali in Europa, lo facciamo proprio con l’obiettivo di garantire alle banche nostre partner le soluzioni più innovative sul mercato, create ad hoc sulle loro esigenze e che consentano loro di offrire ai propri clienti un’esperienza di incasso e di pagamento più veloce, più comoda, più sicura”.