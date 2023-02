Ansible Automation Platform di Red Hat è su Google Cloud

Red Hat Ansible Automation Platform è disponibile su Google Cloud.

Lo ha annunciato Red Hat intenzionata a fornire una soluzione di automazione dell’IT comune e flessibile che si estende dal cloud al datacenter, fino all’edge, senza ulteriori complessità o necessità di nuove competenze.

La distribuzione di Ansible Automation Platform su Google Cloud consente ai team IT di accedere più facilmente al principale framework di automazione IT del mercato, potendo contare inoltre sulla familiarità del sistema e su un’integrazione preesistente nelle operation. In questo modo, sarà possibile iniziare ad automatizzare l’intero ecosistema IT più rapidamente e su scala.

Secondo un report IDC1, “per ridurre la complessità e i costi legati alla formazione necessaria per la gestione di più cloud, i dipartimenti informatici considereranno sempre di più approcci all’automazione di tipo ‘learn-once and run-anywhere’. I provider con un approccio ‘infrastructure as code’ che integra il provisioning delle risorse cloud con l’automazione, avranno quindi l’opportunità di ampliare le proprie quote di mercato”.

Per Jevin Jensen, vicepresidente di Intelligent CloudOps, IDC: «a causa delle preoccupazioni geopolitiche e dell’aumento dell’inflazione, che hanno messo sotto pressione i budget IT, le imprese riconoscono la necessità di investire in strumenti che le aiutino a rimanere competitive, a controllare i costi e a fornire valore ai loro clienti. In questo senso, uno degli effetti è l’aumento degli investimenti nell’automazione dell’infrastruttura cloud».1

La gestione di più ambienti cloud comporta naturalmente una crescente complessità e, di conseguenza, amplifica la carenza di competenze; per questo motivo, le organizzazioni necessitano di una tecnologia flessibile e innovativa, in grado di massimizzare le conoscenze e le risorse già esistenti. Ansible Automation Platform fornisce l’infrastruttura fondamentale per l’implementazione di un’automazione scalabile, con un’architettura cloud-native. Ciò favorisce un’applicazione estesa dell’automazione in tutta l’organizzazione IT, riducendo al contempo le barriere all’ingresso e sollevando i team IT da compiti ripetitivi per incrementare i contributi a valore aggiunto per il business. La disponibilità della piattaforma su Google Cloud Marketplace semplifica poi l’istallazione autonoma del servizio, fornendo accesso immediato a un sistema di automazione facile, pronto e ottimizzato per il cloud.

Come dichiarato da Thomas Anderson, vicepresidente di Ansible, Red Hat: «Man mano che le organizzazioni crescono e scalano la loro infrastruttura, devono avere la libertà di scegliere i loro ambienti mantenendone la coerenza. Combinando piattaforme e servizi adeguati con una determinata presenza cloud, le organizzazioni possono costruire un ecosistema cloud connesso e efficiente. Come Red Hat, siamo impegnati ad offrire alle imprese una maggiore opportunità di scelta, flessibilità e facilità di distribuzione delle nostre soluzioni nel cloud ibrido, a supporto di quasi tutti i modelli operativi cloud aziendali. L’automazione è il collante che unisce questi servizi. Una soluzione leader come Ansible Automation Platform consente di sfruttare l’innovazione e scalabilità intrinseche per stabilire la necessaria coerenza in tutta la cloud footprint».

Per Dai Vu, managing director, Marketplace & ISV GTM Programs, Google Cloud: «Google Cloud Marketplace semplifica notevolmente l’implementazione della piattaforma Ansible su Google, offrendo ai clienti funzionalità integrate di fatturazione e gestione e un accesso più rapido all’infrastruttura di Google Cloud per i propri progetti di automazione».

Le organizzazioni possono gestire autonomamente l’offerta di Red Hat e distribuirla direttamente dal Google Cloud Marketplace, ottenendo da subito un controllo automatizzato delle proprie risorse Google Cloud. Con Ansible Automation Platform, i clienti di Google Cloud possono accedere a servizi pre-integrati con cui hanno già familiarità, tra cui Google Virtual Private Cloud, gruppi di security, bilanciatori di carico, Google Compute e gruppi di istanze, rendendo più semplice l’implementazione e la gestione dell’automazione. Oltre alla fatturazione integrata, i clienti possono includere Ansible Automation Platform negli accordi di spesa predittiva già esistenti con Google.

Soluzioni cloud pacchettizzate come Red Hat Ansible Certified Content Collection for Google Cloud aiutano a eseguire l’automazione nell’ambiente dei clienti e in tutta l’organizzazione, abilitando modi più efficienti di creare, condividere e gestire i contenuti, e di eseguirli quando e dove sono necessari. I team IT possono integrare l’automazione con i processi organizzativi esistenti e con una governance su scala, in grado di adeguarsi alla domanda, con un’esperienza di automazione cloud coerente e end-to-end.

Ansible Automation Platform su Google Cloud Marketplace rappresenta un ulteriore passo in avanti nell’impegno di Red Hat per offrire ai propri clienti la massima opportunità di scelta per il cloud ibrido, rendendo più semplice l’acquisto e l’implementazione delle soluzioni Red Hat sui principali cloud provider. Grazie alla presenza di Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Enterprise Linux for SAP e Red Hat OpenShift su Google Cloud Marketplace, clienti e partner possono utilizzare le soluzioni Red Hat nei modi più adatti alle loro esigenze IT e aziendali.

1IDC, Worldwide Intelligent CloudOps Software Forecast, 2022-2026, Doc #US46366421, Lug. 2022