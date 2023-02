Ericsson migliora la capacità 5G indoor e i servizi di geolocalizzazione di precisione

Ericsson ha ampliato il suo portfolio di connettività mobile indoor con tre nuove soluzioni facili da implementare ed economicamente efficienti, volte a fornire copertura, capacità e funzionalità 5G all’interno di qualsiasi ambiente di lavoro o aziendale, indipendentemente dalle dimensioni o dalla complessità dell’edificio. Le nuove soluzioni entrano a far parte del portfolio Radio Dot System di Ericsson.

Circa l’80 per cento dei dati mobili viene generato in ambienti chiusi. La connettività mobile indoor ad alte prestazioni è oggi considerata un’infrastruttura digitale fondamentale. Tuttavia, la superficie degli edifici attualmente servita dalla connettività 5G indoor – compresa fra il 10% e il 15% secondo le stime di Ericsson, – è relativamente bassa. Le aziende di tutti i settori e dimensioni, che si tratti di aeroporti, complessi di uffici, hotel e ambienti industriali come fabbriche, miniere e porti, hanno bisogno di una connettività affidabile che migliori le loro operazioni e l’esperienza dei clienti.

Il mercato delle tecnologie in-building, oggi assai frammentato, è costituito principalmente da sistemi di antenne distribuite (DAS) e small cell. Di conseguenza, il processo decisionale sulle tecnologie indoor è spesso difficile e richiede tempo. Le aggiunte di Ericsson al suo portfolio 5G indoor – che comprende due nuovi prodotti hardware e una soluzione software – mirano a soddisfare gli obiettivi di semplicità e monetizzazione, attraverso una soluzione scalabile adatta a qualsiasi ambiente o situazione indoor.

Le nuove soluzioni

La nuova unità radio per interni, denominata IRU 8850, è adatta alla copertura di ambienti medio-grandi. Progettata per un’implementazione semplice e veloce, offre una capacità fino a quattro volte superiore rispetto ai suoi predecessori, migliorando le prestazioni della rete e l’esperienza dell’utente

in ambienti di medie e grandi dimensioni. Inoltre, è fino al 70% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto alla tecnologia DAS attiva.

La seconda aggiunta al portfolio indoor 5G – destinata alla copertura di edifici di piccole e medie dimensioni – si chiama Ericsson Indoor Fusion Unit, una soluzione indoor 5G compatta e all-in-one che combina le funzionalità radio e di banda base in un’unica unità, rendendola facile e veloce da implementare.

Ericsson sta inoltre lanciando una nuova funzionalità software per le reti indoor chiamata Ericsson 5G Precise Positioning, che fornisce servizi di localizzazione per un’ampia gamma di casi d’uso che gli operatori e le imprese possono adottare, come il tracciamento di asset e il posizionamento di oggetti, in ambienti come fabbriche, miniere, ospedali e magazzini. Questa soluzione può essere utilizzata anche per altre applicazioni di rete privata industriale nonché in scenari di risposta alle emergenze.

David Hammarwall, Head of Product Area Networks di Ericsson, ha dichiarato: “Il nuovo Sistema Radio Dot e le funzionalità di localizzazione evolute aumentano ulteriormente la flessibilità del portfolio Ericsson per l’indoor. Efficiente e scalabile, il portfolio indoor così arricchito offre una opportunità per accelerare la copertura 5G indoor su scala globale, diffondendo i benefici della connettività avanzata in interni ed abilitando una ampia varietà di nuovi casi d’uso per operatori e imprese, che miglioreranno l’efficienza operativa, la sicurezza e l’esperienza degli utenti.”

Joe Madden, Founder & Chief Analyst di Mobile Experts, commenta: “Il mercato delle comunicazioni wireless in-building è così diversificato che per anni i prodotti sono rimasti estremamente frammentati. Ericsson ha messo insieme una linea di prodotti più flessibile e modulabile, per gestire tutte le casistiche. Questo approccio può favorire un’economia di scala, con apparati comuni che servono edifici grandi e piccoli, con applicazioni ad alta capacità, a bassa capacità o con più operatori. Questo tipo di dorsale digitale consentirà di scalare la distribuzione a un numero maggiore di edifici”.

Nel dettaglio, queste le novità del portfolio:

· IRU 8850 (Indoor Radio Unit): una soluzione su misura e ad alte prestazioni per installazioni singole o multioperatore in luoghi di medie e grandi dimensioni come aeroporti, uffici e stadi. Il prodotto può servire fino a 8 sedi da un’unica postazione centralizzata, con una portata in fibra di 10 km. Supporta inoltre architetture RAN classiche (purpose-built) che Cloud RAN. È economicamente efficiente: rispetto alle attuali soluzioni offre fino all’80% di riduzione dello spazio fisico per le installazioni e fino al 50% di riduzione del costo totale (TCO) grazie alla condivisione della rete.

· Ericsson Indoor Fusion Unit: una soluzione 5G indoor compatta e plug-and-play destinata a edifici di piccole e medie dimensioni come caffetterie, catene di negozi, filiali, cinema e ristoranti. Può connettere fino a quattro Radio Dots con capacità multi-Gbps per ciascun Dot.

Crea nuove opportunità di business per gli operatori, offrendo la connettività 5G a piccole imprese, uffici e negozi.

· Ericsson 5G Precise Positioning: software che permette di abilitare nuovi casi d’uso aziendali e una nuova opportunità di monetizzazione del 5G, grazie alla sua impareggiabile precisione di posizionamento mobile 3D inferiore a 1m per qualsiasi dispositivo 5G in ambienti chiusi. È necessaria solo una connessione mobile (senza sensori) ed è completamente integrato con la rete esistente. La nuova funzione software fa anche parte dell’offerta Private Networks 5G di Ericsson, che consente alle aziende di implementare facilmente una rete 5G dotata di questa funzione software esclusiva di Ericsson.

Le nuove soluzioni indoor saranno presentate al MWC di Barcellona 2023 dal 27 febbraio al 2 marzo. Le soluzioni saranno disponibili in commercio nella seconda metà del 2023.

Mark McDiarmid, Senior Vice President Radio Network Engineering and Development di T-Mobile US, ha dichiarato: “Il mercato del 5G indoor sta crescendo e T-Mobile si sta assicurando che i propri clienti business ne raccolgano i benefici. Nuove soluzioni come l’Indoor Fusion Unit di Ericsson ci permetteranno di scalare e fornire rapidamente il 5G ai nostri clienti con reti ad alte prestazioni in ambienti chiusi, consentendo nuovi incredibili casi d’uso e opportunità.”

Kellie Lakamp, Chief Executive Office di Totem, commenta: “In Totem ci impegniamo a fornire le migliori soluzioni di connettività cellulare ai nostri clienti aziendali e ai proprietari di immobili commerciali. La collaborazione con Ericsson e il suo portfolio di Radio Dot System ci ha permesso di offrire connettività ad alta capacità e ad alte prestazioni a lavoratori, inquilini e ospiti. Siamo entusiasti di vedere Ericsson aggiungere nuove soluzioni per il mercato Neutral Host”.