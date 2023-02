Standard di sicurezza nelle sale web

Evoluzione del concetto di sicurezza

Quando è iniziata l’esplosione dei casinò online, il settore ha aperto le proprie porte in modo pressoché indiscriminato, trasformandosi in una vera e propria terra di conquista per operatori onesti ma anche per molti malintenzionati. Giocare ai casinò in rete, senza l’obbligo di doversi recare in un luogo determinato con annesse spese logistiche, era una prospettiva affascinante, frenata però dal timore di frodi o intromissioni di soggetti estranei.

Oggi la situazione è decisamente cambiata. Ogni operatore che vuole aprire una piattaforma di gioco in territorio italiano deve prima superare una serie di controlli predisposti dall’ADM (ex AAMS), e una parte di questi controlli riguarda proprio i termini di sicurezza garantiti dai nuovi casinò, che devono essere in grado di proteggere gli utenti sotto ogni aspetto: navigazione sulle pagine del sito, utilizzo delle applicazioni mobili, salvaguardia dei dati personali, regolarità delle transazioni finanziarie (versamenti e prelievi).

Iscriversi a un casinò online in Italia vuol dire ormai avere a disposizione una serie di strumenti di efficace gestione del proprio conto e dell’attività di gioco, a patto di rivolgersi a piattaforme con regolare licenza ADM e capaci di dimostrare l’attinenza ai punti fondamentali appena elencati. Per questo motivo prima di aprire un conto è buona norma studiare il sito di riferimento, non solo per i titoli proposti e i bonus di benvenuto, ma anche (e soprattutto) per tutte le condizioni relative alla sicurezza, al servizio di assistenza, alla presenza di software di ultima generazione. Se le verifiche preventive risultano soddisfacenti, ci si potrà poi dedicare con più tranquillità a giochi slot gratuiti o con soldi veri, poker, roulette e altre opzioni di svago tradizionali o innovative.

Dati criptati e risultati equi

Al momento dell’iscrizione bisogna fornire i propri dati e un documento: precauzioni necessarie per verificare la reale identità del richiedente e controllare che abbia raggiunto la maggiore età (il gioco online in Italia è vietato ai minori) e che non stia cercando di operare una frode aprendo molteplici conti. Tutte le successive transazioni finanziarie vengono poi effettuate attraverso canali criptati (SSL) e tramite istituti finanziari affidabili, per evitare intromissioni esterne e utilizzi impropri dei dati di pagamento. Inoltre le informazioni personali degli utenti iscritti non possono essere ceduti dal casinò a terze parti, e l’attività di gioco resta anonima al di fuori del contesto del casinò. Sistemi di protezioni sono inoltre stati implementati per una navigazione sicura tramite dispositivi sia fissi che mobili.

Un ulteriore aspetto non certo secondario riguarda la correttezza dei giochi, assicurata dall’uso del RNG, ovvero un generatore di numeri casuali da cui dipendono le estrazioni e i risultati di ogni partita, la cui efficacia è monitorata da organismi esterni oltre che dalla stessa ADM.