Ad Hannover industria interconnessa e a impatto zero

Dal 17 al 21 aprile andrà in scena HANNOVER MESSE 2023, la fiera mondiale delle tecnologie per l’industria in occasione della quale circa 4.000 aziende dell’industria meccanica, elettronica ed elettrotecnica, digitale ed energetica presenteranno soluzioni per la produzione e l’approvvigionamento energetico del futuro.

Come sottolineato da Jochen Köckler, CEO di Deutsche Messe: «Produzione a zero emissioni di CO 2 , intelligenza artificiale, tecnologie dell’idrogeno, gestione energetica e Industria 4.0 sono i temi portanti di questa edizione, perché solo con l’interazione di queste tecnologie sarà possibile garantire il mantenimento del nostro benessere e contemporaneamente fare un passo avanti nella tutela climatica».

Non a caso, HANNOVER MESSE presenterà proposte di soluzione per ognuna delle sfide globali del nostro tempo: dalla digitalizzazione e automatizzazione di processi produttivi complessi all’impiego dell’idrogeno per l’approvvigionamento energetico delle fabbriche, all’utilizzo di software per la rilevazione e riduzione dell’impronta di carbonio.

Tra i suoi temi più importanti figureranno produzione a zero emissioni di carbonio, Industria 4.0, sicurezza informatica, intelligenza artificiale e apprendimento automatico, economia circolare, logistica 4.0, idrogeno e celle a combustibile. Il programma espositivo è completato da conferenze e forum.

Tra le aziende espositrici figurano multinazionali tech come Amazon Web Services, Microsoft, Google, SAP, Siemens, Bosch, NOKIA, ServiceNow o Schneider Electric, ma anche leader tecnologici di media dimensione quali Beckhoff, Festo, Harting, ifm, Pepperl+Fuchs, Phoenix Contact, Rittal o SEW. La partecipazione di famosi istituti di ricerca come il Fraunhofer o il KIT (Istituto di tecnologia di Karlsruhe) e di oltre 300 start-up fa prevedere inoltre che saranno presentati tecnologie di punta e modelli di business completamente nuovi.

HANNOVER MESSE sarà inaugurata dal Cancelliere Federale Olaf Scholz e dal Premier indonesiano Joko Widodo. Paese Partner dell’edizione di quest’anno della fiera industriale è infatti l’Indonesia, che aspira a diventare entro il 2030 una delle dieci maggiori economie mondiali. Ci si aspetta che entro allora la percentuale delle rinnovabili sulla produzione totale di energia elettrica sarà pari al 51,6 per cento. Il Paese emergente si propone ad HANNOVER MESSE come partner affidabile per aziende di tutto il mondo.