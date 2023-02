Appuntamento mercoledì 1 marzo con il webinar organizzato da Sisthema, a Var Group Company, dal titolo “Webgate400: la rivoluzione HTML5 responsive per le applicazioni RPG”. L’inizio dell’evento online è fissato per le ore 15.00 e la durata sarà di un’ora. Il webinar sarà l’occasione per approfondire la vostra conoscenza con Webgate 400 (ISCRIVITI QUI). Cos’è Webgate400?

Le fasi del processo di modernizzazione di Webgate400 consentono l’introduzione graduale di nuove funzionalità evolute senza la necessità di intervenire sul codice dell’applicazione 5250 e senza interrompere l’operatività aziendale.

Qualche esempio? Oltre alle più comuni e tradizionali applicazioni, si possono fruire via browser (quindi anche su smartphone e tablet) una serie di programmi sviluppati in RPG quali rubriche con integrazioni gestionali, gestione documentale, CRM, gestione commerciale, controllo di cantiere e commessa / magazzino / PDA / stabilimento, tracking per i trasporti, client di posta e molto altro.

Le potenzialità dei device mobile (come fotocamera, microfono, geolocalizzazione, telefonate, invio email e SMS) diventano utilizzabili dallo sviluppatore RPG per creare applicazioni veramente “SMART”.

Nel corso del webinar vedremo live il “prima e dopo” di un’applicazione gestionale modernizzata grazie a Webgate400, per trasferirti al meglio il potenziale innovativo di questa suite.

Ancora più valore al tuo investimento: Webgate400 lancia Power-b10

Il modulo della suite Webgate400 si arricchisce di ulteriori funzionalità e plus, rendendo accessibli le applicazioni da qualsiasi sitema operativo (MacOS incluso), garantendo la massima personalizzazione, lo sviluppo di app con gestione proattiva di notifiche all’utente e con una grafica rinnovata e acattivante.

