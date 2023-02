AVEVA Predictive Analytics: nuova release

L’ultima release del software AVEVA Predictive Analytics, appositamente creato per il monitoraggio predittivo degli asset industriali nei settori Oil&Gas, dell’energia e della chimica e farmaceutica, aiuta gli operatori industriali a raggiungere i massimi livelli di affidabilità e prestazioni degli asset industriali, migliorando al contempo la sostenibilità e aumentando la produttività della forza lavoro.

La nuova versione del software semplifica notevolmente l’implementazione, la convalida, la manutenzione e la chiara interpretazione dei risultati dei modelli predittivi, consentendo agli operatori di prendere decisioni più tempestive e informate per migliorare la redditività.

AVEVA Predictive Analytics 2023 prevede la creazione automatizzata dei modelli, una nuova funzionalità che consente agli utenti di implementare autonomamente nuovi modelli predittivi e ridurre notevolmente il tempo necessario per scalare la soluzione di manutenzione predittiva, limitando gli errori e garantendo coerenza nello sviluppo dei modelli.

Inderpreet Shoker, ARC Advisory Group, ha dichiarato: “Con le pressioni crescenti del mercato, le organizzazioni industriali devono trovare il modo di facilitare operazioni agili, resilienti e redditizie. Il mercato dell’analisi predittiva continua ad evolversi, poiché la tecnologia è progredita fino a raggiungere un punto in cui i dati possono essere sfruttati per rendere operativo il monitoraggio predittivo degli asset su scala, consentendo rapidi miglioramenti nell’affidabilità e nelle prestazioni”.

“La chiave del successo è il collegamento di dati, sistemi e processi, che consente alle persone che si occupano di operazioni e manutenzione di prendere decisioni con fiducia e di agire di conseguenza. La scalabilità delle attività di manutenzione predittiva per ottenere il massimo ritorno sugli investimenti sarà sicuramente considerata un must per molti settori in futuro” continua Inderpreet Shoker, ARC Advisory Group.

Per rispondere alle esigenze di personalizzazione del mercato e dei clienti, AVEVA ha introdotto anche una funzionalità che consente di importare i propri algoritmi di intelligenza artificiale all’interno del software. Ciò consente ai team di data science di aggiungere alla soluzione i propri algoritmi di intelligenza artificiale con relativa proprietà intellettuale. La profonda integrazione con AVEVA PI System garantisce ai clienti di AVEVA di trarre maggior valore dai loro investimenti in software industriali.

David Bleackley, Value Chain Optimization Lead di AVEVA, ha dichiarato: “I dati sono la nuova moneta del mondo industriale e un’efficace strategia di monitoraggio predittivo degli asset si basa sulla capacità di trasformare continuamente enormi quantità di dati dei sensori in risultati chiari e perseguibili. L’implementazione di un programma di monitoraggio predittivo su scala non è mai stata così semplice come ora, grazie al sistema PI e all’ultima release del software di analisi predittiva di AVEVA. Quest’ultimo aggiornamento dimostra la continua leadership di AVEVA nella creazione di soluzioni innovative che trasformano il mercato globale dell’analisi industriale”.