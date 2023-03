Dalet e Fincons Group insieme per il settore media

Dalet e Fincons Group hanno annunciato di aver stretto una partnership commerciale strategica per supportare la trasformazione digitale dei clienti del settore media ed estendere il successo delle loro soluzioni su nuovi mercati.

Le due aziende potranno inoltre rispondere alla crescente domanda di soluzioni per gestire i workflow di contenuti provenienti anche da realtà che vanno oltre i tradizionali confini del media e entertainment (M&E).

Dalet, infatti, è un fornitore di tecnologia e servizi per organizzazioni che gestiscono contenuti media, mentre Fincons Group si configura come una società di IT business consulting e system integration con quarant’anni di esperienza sul mercato internazionale. Insieme, le due aziende beneficeranno da un lato dell’esperienza tecnica nell’implementazione di soluzioni cloud e del posizionamento consolidato di Fincons sul mercato media internazionale, dall’altro dell’efficacia delle soluzioni cloud-native leader di mercato di Dalet.

Non a caso, Fincons offrirà, all’interno del suo portfolio, le soluzioni Saas cloud-native di Dalet che includono la soluzione leader di mercato per la media logistics Dalet Flex e la soluzione di pianificazione, produzione e distribuzione di news più avanzata del settore, Dalet Pyramid.

Come sottolineato da Francesco Moretti, Group Deputy CEO and CEO International di Fincons Group: «La partnership tra Dalet e Fincons Group rappresenta un importante arricchimento del nostro ventaglio di soluzioni. Nel settore media, offriamo una consolidata esperienza consulenziale e tecnologica ai nostri clienti, molti dei quali sono leader di mercato che stanno trasformando digitalmente le loro operations e migrando verso il cloud. Siamo quindi fortemente impegnati nella collaborazione con i più importanti fornitori di tecnologia per offrire ai nostri clienti soluzioni sempre all’avanguardia ed evolute. Dalet è un player importante nel supportare la trasformazione della content supply chain e soddisfa pienamente la nostra esigenza di fornire soluzioni best-in-class ai clienti. Auspichiamo che la collaborazione vada ben oltre il settore dei media in quanto i contenuti digitali (e il video in particolare) stanno diventando fondamentali in ogni ambito. Fincons può infatti contare su business unit dedicate anche ad altri settori, tra i quali Financial Services, Energy & Utilities, Manufacturing, Transportation».

Come concluso da Ewan Johnston, Strategic Alliances e Channel Partner Director di Dalet: «Siamo consapevoli che ormai tutti sono creatori di contenuti e abbiamo quindi sviluppato delle soluzioni che consentono la gestione dei workflow dei contenuti adatti sia alle organizzazioni tradizionali di media e intrattenimento, sia a quanti stanno affrontando nuovi percorsi di storytelling su nuovi mercati. Il portafoglio industriale di Fincons e le sue attività nel settore M&E, ci consentono di ampliare il nostro raggio di azione e di entrare in contatto con nuovi brand. La loro guida affidabile e la competenza tecnologica di cui dispongono garantiranno il successo dei clienti che passeranno al cloud con Dalet. Questa partnership ci consente anche di ampliare i servizi e l’assistenza ai nostri clienti esistenti, con il crescere del nostro business nel cloud».