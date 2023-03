OAD 2023: il questionario è online

AIPSI ha lanciato l’indagine OAD 2023, arrivata al 16° anno consecutivo di analisi sugli attacchi digitali ad aziende/enti, e ai loro sistemi di sicurezza. Ricordiamo che OAD, Osservatorio Attacchi Digitali in Italia, è l’unica iniziativa in Italia per l’analisi sugli attacchi intenzionali ai sistemi informativi delle Aziende e degli Enti Pubblici italiani, realizzata con una indagine anonima indirizzata a tutte le Aziende, di ogni settore merceologico e dimensione, e alle Pubbliche Amministrazioni tramite un questionario on line con risposte preimpostate compilabile con un moderno browser.

Il questionario OAD 2023 è già online e si può compilare in maniera anonima a questo link.

L’indagine OAD 2023 sarà diversa dalle precedenti, pur mantenendo molti elementi in comune, anche per poter avere una continuità sui principali trend emersi nei precedenti 15 anni consecutivi di indagini: l’obiettivo principale è di ridurre e semplificare il questionario in modo da ridurre il tempo necessario a compilarlo, pur mantenendo significativi i contenuti per l’analisi del fenomeno attacchi digitali intenzionali nell’ambito business e garantire una continuità con le principali informazioni raccolte nelle precedente analisi.

Quindi la nuova versione dell’indagine OAD è stata focalizzata sugli attacchi intenzionali a siti e applicazioni web, con le domande sulle misure di sicurezza in essere solo opzionali (ma consigliate: questo consente di disporre alla fine di una valutazione del livello di sicurezza, in funzione delle riposte selezionate e del contesto dell’azienda/ente e del suo sistema informativo, e con l’elenco delle risposte più critiche che hanno impattato maggiormente sulla valutazione).

Come piccolo ringraziamento per chi completa la compilazione del questionario online, sarà possibile scaricare gratuitamente i seguenti due numeri della autorevole ed interessante rivista ISSA Journal, riservata ai Soci AIPSI: