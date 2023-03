Lutech NEXT, il lato strategy & business advisory di Lutech

Si chiama Lutech NEXT la nuova linea di business advisory e consulting del Gruppo Lutech.

Nata grazie alla collaborazione con Aexein Partners, che ha ceduto a Lutech il ramo d’azienda di strategy & business advisory, Lutech NEXT sarà specializzata nella definizione della strategia operativa e nel miglioramento delle performance dei clienti, combinando specifiche competenze di business cross-industry con la forte propensione all’introduzione e il governo di tecnologie innovative a supporto di modelli, organizzazioni e processi.

Per l’azienda si tratta di un ulteriore segnale evolutivo nella direzione di continuità con la strategia di crescita del gruppo che permetterà di consolidare l’approccio end-to-end che integra competenze strategiche ed operative a supporto dell’innovazione delle aziende.

Lo sbocco naturale per queste due realtà si traduce in un connubio in grado di guidare i clienti dalla fase iniziale di analisi e di assessment fino all’execution di progetto per costruire una strategia di business in grado di sfidare il cambiamento. Program Management, Performance Improvement, Digital Strategy e Supply Chain & Operations sono gli ambiti privilegiati in cui Lutech NEXT è il partner ideale per le aziende dei diversi settori.

Lutech NEXT, la nuova practice di Business Consulting

Come sottolineato da Tullio Pirovano (nella foto in alto), CEO di Lutech: «Questa operazione si inserisce nella crescita del Gruppo e consente a entrambe queste realtà, unite, di offrire un portfolio più ampio con maggiore capacità operativa. In questo modo si consoliderà la qualità della nostra offerta, sempre più orientata all’approccio end-to-end, integrando l’aspetto consulenziale e strategico all’implementazione delle migliori soluzioni IT, per supportare i nostri clienti nel percorso verso l’innovazione».

Come concluso da Gianluca Laguardia(a sx) ed Alessandro Vietri (a dx), Partner di Lutech NEXT: «Siamo veramente orgogliosi di poter far parte di un Gruppo Italiano così dinamico e in forte espansione nel mercato nazionale e internazionale. Cercheremo con i nostri valori distintivi e le nostre competenze nella consulenza strategica e operativa di dare il nostro contributo nella trasformazione dei modelli di business e nell’innovazione digitale delle aziende italiane».