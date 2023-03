Sorint.lab e Neos si alleano nel segno di CloudVane

Sorint.lab e Neos hanno unito le forze per promuovere l’utilizzo intelligente del cloud grazie a CloudVane, soluzione SaaS per la gestione dei costi multicloud e della proliferazione dei servizi cloud.

Sia Sorint.lab che Neos accompagnano le aziende nel percorso di trasformazione digitale utilizzando la loro competenza ed esperienza accumulata in numerosi progetti portati a termine con successo. Le due società condividono la missione di fornire valore alle aziende utilizzando tecnologie e servizi all’avanguardia.

Gartner prevede che entro il 2025 le aziende spenderanno di più per i servizi di cloud pubblico rispetto alle soluzioni IT tradizionali. Michael Warrilow, research vice president di Gartner, afferma che “i fornitori di tecnologia e servizi che non riescono ad adattarsi al ritmo del passaggio al cloud corrono il rischio crescente di diventare obsoleti o, nella migliore delle ipotesi, di essere relegati a mercati a bassa crescita”.

Le due aziende sono unite nell’obiettivo comune di aiutare i propri clienti creando valore per la loro attività: Sorint.lab offre capacità di sviluppo software, architetture cloud e gestione di data center e Neos offre una vasta esperienza nel cloud e una soluzione SaaS come CloudVane per l’automazione e la gestione intelligente dei costi multicloud basata sui principi FinOps.

Come sottolineato da Dean Misic, Product Manager di CloudVane: «È un piacere collaborare con un partner ISV come Sorint.lab e supportarlo nell’aumentare il livello della sua offerta di soluzioni per la trasformazione digitale. Uno dei motivi per cui abbiamo creato CloudVane è stato quello di ottimizzare i percorsi cloud dei nostri clienti e siamo felici di condividere la nostra esperienza e i nostri strumenti con i nostri partner e imparare anche dalle loro esperienze».

Come dichiarato da Luca Pedrazzini, Direttore Generale di Sorint.lab: «Siamo convinti che la partnership con Cloudvane ci permetterà di potenziare ulteriormente i nostri servizi FinOps, fornendo ai nostri clienti una soluzione efficiente per sfruttare appieno le potenzialità del cloud. Siamo certi che questa collaborazione porterà a un significativo miglioramento dei servizi offerti e a una maggiore soddisfazione dei clienti».