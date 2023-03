Dell PowerEdge XR: nuovi server per il computing all’edge

In occasione dell’ultimo MWC di Barcellona, Dell Technologies ripercorre gli ultimi annunci sui server di nuova generazione, evidenziandone i punti di forza, in particolare per il settore delle telecomunicazioni. In un recente blog post evidenzia il percorso fatto: dal Dell PowerEdge XR4000 ottimizzato per l’edge, fino ai nuovi server PowerEdge XR5610, XR7620 e XR8000, tutti dotati di processori Intel Xeon Scalable di quarta generazione: l’aggiunta di questi ultimi server alla linea XR posiziona Dell Technologies tra i player in grado di soddisfare requisiti di workload edge – dal near core al far edge – comprese le funzionalità AI integrate migliorate per workload edge con le nuovissime Intel Advanced Matrix Extensions (Intel AMX).

I server della serie Dell PowerEdge XR sono costruiti, infatti, appositamente per l’edge, come testimoniano la profondità ridotta e il ricorso a componenti robusti in grado di resistere a urti, vibrazioni, intemperie e temperature estreme.

Questi server sono pensati per una varietà di settori e casi d’uso, ma le migliorie apportate al design soddisfano in modo particolare i requisiti chiave del settore delle telecomunicazioni.

I modelli PowerEdge XR5610 e XR8000 sono ideati per rispondere alle sfide degli attuali ambienti di distribuzione edge e O-RAN; ottimizzati entrambi per vRAN e cloud RAN, il server single-socket 1U PowerEdge XR5610 ha profondità ridotta e si presta in modo particolare per il settore delle telecomunicazioni, della difesa e delle applicazioni edge aziendali; è resistente, con un’ottima tolleranza agli ambienti polverosi, alle temperature estreme e all’umidità ed è inoltre certificato MIL-STD-810H e NEBS Livello 3.

Il secondo, il server PowerEdge XR8000 sled-based è ottimizzato per rispondere ad esigenze di total cost of ownership e prestazioni nelle applicazioni O-RAN, offre un’ampia tolleranza al calore e al freddo ed è disponibile con un form factor sled a singolo socket 1U e 2U, facile da scalare e da aggiornare.

Il server 2U dual-socket PowerEdge XR7620, a sua volta, è dotato di potenti funzionalità di accelerazione edge che lo rendono ideale per l’utilizzo in ambito industriale, oltre che in specifici casi nel campo delle telecomunicazioni. Si colloca ovunque, vicino all’utente finale; con rete integrata e storage avanzato, è perfetto per le situazioni in cui i dati devono essere raccolti e analizzati rapidamente all’edge.

Tutti questi server rugged di nuova generazione offrono innovazioni fondamentali in termini di design, efficienza energetica e consolidamento dell’infrastruttura; inoltre, come tutti i server PowerEdge, hanno caratteristiche di automazione e gestione avanzati come iDRAC, OpenManage Enterprise e Cloud IQ. La sicurezza, integrata e stratificata in tutti i server PowerEdge, garantisce la massima tranquillità