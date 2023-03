Le aziende europee non hanno dubbi: la tecnologia aumenta la produttività, ma vi sono ancora importanti lacune di conoscenza e competenze da colmare per poter completare i progetti di trasformazione digitale aziendale.

A dirlo sono i risultati raccolti in una nuova ricerca di Panasonic Connect Europe sulla trasformazione digitale, che rivela la fiducia delle aziende verso la tecnologia in termini di aumento della produttività. Dalla stessa indagine, però, emergono importanti lacune di conoscenza e competenze da colmare per poter completare i progetti di trasformazione digitale aziendale.

La tecnologia aumenta la produttività del 38% in soli 3 anni

Sempre secondo i dati contenuti nella ricerca condotta dalla società di ricerca indipendente Opinion Matters intervistando 300 decision-marker senior responsabili della trasformazione digitale aziendale in Regno Unito, Francia e Germania, le aziende europee si aspettano che i progetti di trasformazione digitale tecnologica aumentino la loro produttività in media del 38% in soli 3 anni, con un ritorno sull’investimento (ROI) complessivo previsto in poco meno di 5 anni. Tuttavia, finora, solo il 15% delle aziende in media ha completato i propri progetti di trasformazione digitale.

Quasi il 40% degli intervistati ha dichiarato di ritenere che la propria azienda sia in ritardo rispetto alla concorrenza quando si tratta di trasformazione digitale. I principali ostacoli all’implementazione delle tecnologie di trasformazione digitale sono stati: mancanza di conoscenze interne (35%), mancanza di risorse e competenze interne del personale IT (32%), preoccupazioni circa l’interoperabilità con l’infrastruttura IT esistente (30%) e mancanza di supporto IT specializzato esterno o consapevolezza dei fornitori specializzati (30%).

“Questa ricerca dimostra come le aziende europee sono consapevoli che le più recenti soluzioni tecnologiche possono trasformare le loro operazioni aziendali e aiutarle a compiere importanti passi avanti nella produttività, ma per molte ci sono ancora evidenti ostacoli da superare“, ha dichiarato Jan Kaempfer, Marketing Director di Panasonic Connect Europe.

“Le aziende hanno lacune in termini di competenze e risorse interne, e stanno lottando per trovare il supporto specialistico esterno di cui hanno bisogno per eseguire i loro piani. Questo è esattamente il motivo per cui Panasonic Connect Europe è stata costituita poco più di un anno fa, unendo hardware tecnologico, soluzioni software e competenze di servizio per aiutare le organizzazioni business-to-business ad affrontare le sfide imposte dalla trasformazione digitale“.