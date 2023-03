Single-Vendor SASE: nuove funzionalità da Fortinet per il remote working

FortiSASE, la soluzione single-vendor SASE di Fortinet introduce nuove funzionalità per consentire una maggiore flessibilità di implementazione e un accesso sicuro per le risorse digitali nelle applicazioni private, SaaS, e internet.

“Nell’attuale mondo del lavoro a distanza, nel quale gli utenti sono on e off dalla rete accedendo ad applicazioni distribuite, Fortinet offre la possibilità alle organizzazioni di applicare in modo coerente la sicurezza di livello aziendale su tutti i fronti. Nuovi aggiornamenti a FortiSASE migliorano la nostra capacità di estensione dei FortiGuard Security Services a livello SD-WAN e cloud. Il nostro impegno a migliorare continuamente ciò che, sul mercato, è già una delle principali soluzioni single-vendor SASE è il motivo per il quale stiamo assistendo a un’enorme adozione e fiducia da parte dei clienti in Fortinet per supportare la loro esperienza SASE,” dichiara John Maddison, EVP of Products and CMO di Fortinet.

Il single-vendor SASE protegge la forza lavoro ibrida

Oggi, la maggior parte delle aziende – il 55% degli intervistati del recente Fortinet work-from-anywhere survey – supporta i lavoratori in modalità ibrida, ciò significa che molti CIO (Chief Information Officer) hanno il compito di proteggere gli utenti nel percorso casa-ufficio e durante gli spostamenti. Quando si utilizzano soluzioni che non sono integrate tra i sistemi on-premise e nel cloud, una sicurezza costante per tutti gli utilizzatori è praticamente impossibile. Inoltre, più la rete è vasta e diffusa, più pervasivi possono essere questi problemi. Fornire una sicurezza costante ad uno staff globalmente ibrido, che lavora sia sui sistemi on-premise che in presenza, richiede un approccio single-vendor SASE.

Cosa c’è di nuovo?

Rafforzando l’impegno di Fortinet nel fornire una soluzione SASE completa che amplia la convergenza del networking e della sicurezza ad ogni livello fino agli utenti da remoto, l’azienda annuncia miglioramenti a FortiSASE, che includono:

Miglioramenti alla FortiGate Secure Edge Integration: Con l’esistente FortiGate Secure Edge Integration, i clienti Fortinet Secure SD-WAN beneficiano della flessibilità di eseguire la sicurezza sia on-premise (via FortiGate) che cloud (via FortiSASE). I nuovi miglioramenti a questa FortiGate Secure Edge Integration forniscono ai team un controllo ancora più dettagliato e la flessibilità per scegliere quando applicare la sicurezza on-premise o cloud per ottimizzare l’esperienza dell’utente. Questo, in particolare, offrirà benefici alle aziende con una forza lavoro ibrida e assicurerà una migliore sicurezza indipendentemente dal luogo in cui si trovano gli utenti.

Miglioramenti al Secure Access: Sono stati effettuati ulteriori miglioramenti a tutti e tre i principali utilizzi di FortiSASE per assicurare agli utenti l’accesso da e a internet, ad applicazioni in hosting privato e ad applicazioni SaaS.