Aruba e Red Hat fanno il cloud ibrido aperto

Aruba e Red Hat stanno collaborando per offrire una piattaforma applicativa all-in-one composta dai Managed Services di Aruba Enterprise e Red Hat OpenShift, liberando PMI o large enterprise da ogni onere di gestione.

Oggi, infatti, una delle principali necessità delle grandi imprese è quella di ridurre la complessità dell’IT e creare una base più coerente per le applicazioni nei diversi ambienti. Il cloud ibrido aperto consente di soddisfare questo bisogno, permettendo alle organizzazioni di fornire servizi in modo più rapido, sviluppare e gestire applicazioni ovunque, essere reattivi ai cambiamenti tecnologici, avere un maggior controllo dei processi e trasferire i dati negli ambienti più idonei evitando, inoltre, il vendor lock-in.

Da questi presupposti nasce Aruba Managed Hybrid Cloud powered by Red Hat OpenShift, una piattaforma basata su tecnologie leader di settore e standard di mercato come Kubernetes che fornisce una base applicativa pronta all’uso con runtime, strumenti per sviluppatori, CI/CD e monitoraggio integrati, in grado di implementare ed eseguire applicazioni cloud native grazie all’automazione delle operazioni nell’intero stack tecnologico e al provisioning self-service per gli sviluppatori.

Aruba e Red Hat: l’hybrid cloud incontra l’open source

Il nuovo servizio offre un’esperienza totalmente gestita, integrata e monitorata da Aruba. Nel dettaglio, l’ingegnerizzazione del servizio è di fatto frutto della collaborazione dei team di Red Hat e di Aruba Enterprise – la divisione di Aruba che si dedica alla progettazione, realizzazione e gestione di soluzioni tecnologiche enterprise altamente personalizzate – che si sono adoperati con efficienza e supporto mettendo in campo le proprie specifiche competenze.

Affidandosi ai Managed Services di Aruba Enterprise, l’azienda che intraprende un percorso di application modernization può avvalersi della competenza e professionalità di un team di esperti estremamente qualificato, che può assicurare l’affidabilità e le performance della piattaforma di containerizzazione, oltre a gestire tutte le operazioni di installazione e manutenzione. A livello di data protection, si aggiungono inoltre la tutela della sovranità del dato e la sicurezza garantita dai Data Center Aruba certificati ai massimi livelli e distribuiti sul territorio italiano e dalle competenze del team del SOC (Security Operation Center) – e un ulteriore livello di sicurezza cloud-native integrato in Red Hat OpenShift.

Questo mix di caratteristiche e potenzialità è alla base della collaborazione tra le due aziende: da un lato, Red Hat abilita un approccio cloud native aperto e flessibile, per migrazioni cloud rapide e facili da gestire; dall’altro Aruba Enterprise rende immediata la manutenzione e la gestione di tali soluzioni. La nuova piattaforma offre un livello di stabilità superiore anche per applicazioni critiche: l’attenzione dedicata alla manutenzione software, al monitoraggio degli ambienti in esercizio, agli aspetti di compliance alla normativa, alle funzionalità di logging e salvataggio dei dati, permettono di agire rapidamente per aiutare a risolvere criticità legate alla cybersicurezza e alla continuità del servizio.

“Il cloud ibrido può essere considerato un facilitatore per l‘ingresso delle aziende nel mondo del cloud, in quanto consente di gestire in modo efficace i servizi che possono essere trasferiti in cloud e quelli che devono rimanere on-premise ”, ha commentato Giorgio Girelli, General Manager di Aruba Enterprise. “Il cloud ibrido aperto che implementiamo attraverso questa collaborazione, ne rappresenta l’espressione più attuale e innovativa, in quanto unifica e semplifica flussi e processi, consentendo di abbattere quelle barriere che rischiano di ostacolare la digitalizzazione delle imprese.”