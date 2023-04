Spiegazione dei diversi tipi di scommesse sportive

In tutto il mondo, i siti di scommesse stanno costantemente accelerando la loro penetrazione nella vita quotidiana dei giocatori. E per una buona ragione, il numero di persone appassionate di vari sport aumenta di giorno in giorno.

Indipendentemente dallo sport che vi piace, potete guadagnare con esso purché abbiate le conoscenze necessarie. Ma essere esperti di un particolare sport non è sufficiente, perché bisogna anche imparare i tipi di scommesse sportive che esistono.

Questa guida vi introdurrà alle varie opzioni di scommessa nel modo più semplice possibile.

Tipi di scommesse sportive di cui bisogna essere consapevoli

Al giorno d’oggi, i mercati delle scommesse sono numerosi. Di seguito vi forniremo una panoramica dei più comuni.

Scommessa singola

È il tipo di scommessa più diffuso nel mondo delle scommesse sportive. È semplice come suggerisce il nome. Si può scommettere sulla vittoria o sulla sconfitta di una squadra o anche sul pareggio nel calcio.

Questo tipo di scommessa è chiamato 1N2 nel calcio, o semplicemente 12 se non esiste la possibilità di un pareggio. Oltre che sul risultato della partita, si può scommettere sul marcatore o sui marcatori, sul numero di rigori, ecc.

Scommessa combinata

Questo tipo di scommessa presenta un rischio maggiore rispetto alla precedente, ma sappiamo anche che maggiore è il rischio, maggiore è la ricompensa.

Una scommessa combinata consiste nel prendere diverse scommesse e combinarle in un’unica scommessa. Si tratta quindi di una combinazione di scommesse semplici. Ma una singola scommessa perdente annulla qualsiasi possibilità di profitto.

Potete pensare di fare diverse scommesse singole e sommarle in seguito, ma questo non vi pagherà quanto una scommessa combinata.

Doppie, triple, ecc.

In questo caso, il procedimento è lo stesso della combo, tranne che per una differenza. Per una scommessa doppia, ad esempio, si vince quando si ottengono 2 risultati corretti. Si recupera la scommessa iniziale più il profitto corrispondente al numero di risultati corretti.

Il profitto è determinato da una formula specifica. Per le scommesse triple, quadruple e altre scommesse sportive si applica lo stesso processo di calcolo. Differisce solo il numero minimo di scommesse vincenti.

Scommesse live

Le scommesse live sono note soprattutto per le quote dinamiche. Esse possono cambiare in qualsiasi momento a seconda della piega che prenderanno gli eventi sul campo. Il vantaggio delle scommesse live è che potete guardare le partite e scommettere tenendo conto delle prestazioni di un particolare giocatore o squadra.

Scommessa Over/Under

Questo tipo di scommessa è pratico quando si è certi che ci sarà un certo numero di gol/punti segnati durante una partita. Ad esempio, se si affrontano due squadre dalla mentalità offensiva, potrebbe essere una mossa intelligente scommettere sull’over. E viceversa.

Scommessa sul punteggio corretto

Una scommessa sul punteggio corretto offre la possibilità di indovinare il punteggio in un determinato momento della partita. Può trattarsi del punteggio all’intervallo, alla fine della partita, dopo ¼ d’ora di gioco, dopo ¾ d’ora di gioco e così via.

Scommessa sul primo tempo/tempo pieno

In parole povere, diciamo che si tratta di una scommessa doppia. In questo caso, si deve pronosticare il punteggio all’intervallo e quello alla fine della partita. Ma intascherete la vostra vincita solo se entrambi i pronostici saranno corretti.

Luogo Scommessa

Conosciuta anche come scommessa sulla vittoria, è un’opzione di scommessa molto semplice. Infatti, consente di prevedere quale squadra sarà incoronata campione al termine di una stagione o di una competizione di coppa. Si possono anche fare scommesse sportive su quale squadra finirà tra le prime 4, ad esempio.

Scommessa con handicap

Questa scommessa è un po’ più rigorosa. È molto utilizzata nelle partite di rugby e negli sport americani. Fin dall’inizio, il bookmaker dà un vantaggio alla squadra più debole o un punto di ritardo a quella più forte.

Il vostro obiettivo è quello di prevedere se la squadra supererà il deficit. Supponiamo che il Liverpool affronti il Manchester City e che il City sia passato in vantaggio. Questo punteggio rappresenta l’handicap per il Liverpool e il vantaggio per il City.