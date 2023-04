CrowdStrike investe in Abnormal Security

CrowdStrike Falcon Fund ha investito in Abnormal Security, la piattaforma di sicurezza delle email basata sull’AI comportamentale. Nell’ambito dell’investimento, CrowdStrike e Abnormal danno il via ad una partnership tecnologica strategica che integra la piattaforma CrowdStrike Falcon con la piattaforma Abnormal per offrire capacità best-in-class di rilevamento e di risposta agli attacchi via mail e agli endpoint con neutralizzazione automatica degli account. Abnormal si è anche unita alla CrowdXDR Alliance: così le due aziende intendono portare sul mercato una soluzione XDR integrata.

“In qualità di ex-CISO responsabile della protezione di centinaia di migliaia di dipendenti ho notato che gli attacchi informatici stavano diventando sempre più multi-canale, un trend che è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni” ha commentato Stephen Ward, Managing Director di Insight Partners. “È entusiasmante vedere due leader di settore, Abnormal Security e CrowdStrike, unirsi in una partnership strategica che punta a fornire una potente integrazione basata sull’XDR. Sono fiducioso che questa partnership possa aiutare le aziende a bloccare gli attacchi più sofisticati su un’ampia superficie, oltre a consentire ai leader della sicurezza di ottenere il massimo dalle loro attuali soluzioni”.

L’integrazione tecnologica iniziale tra Abnormal e CrowdStrike consente di rilevare e rispondere alle minacce in modo bi-direzionale. Quando la piattaforma CrowdStrike Falcon rileva un rischio, viene creato automaticamente un caso di acquisizione nella piattaforma Abnormal. Gli analisti della sicurezza, o le policy autonome, intervengono rapidamente forzando l’autenticazione step-up, effettuando il logout degli utenti, terminando le sessioni e richiedendo un reset della password. Quando Abnormal rileva una compromissione dell’account email, un avviso in tempo reale aggiunge automaticamente l’utente preso di mira alla lista Falcon Watched Users per una nuova autenticazione e indagine.

“All’interno dell’azienda, le email e i dispositivi endpoint sono dei punti d’ingresso altamente attaccati e, seppur rapidità di rilevamento e di risposta siano fondamentali, sono limitate dallo sforzo manuale richiesto per integrare i dati in silos provenienti da molteplici soluzioni”, ha commentato Evan Reiser, co-founder & chief executive officer di Abnormal Security. “Sono lieto di questo investimento da parte di CrowdStrike e della partnership tra le nostre due aziende che ridefiniscono il mercato, in quanto abbattiamo i silos di dati e forniamo soluzioni consolidate per l’era dell’XDR”.

Il CrowdStrike Falcon Fund è un fondo d’investimento cross-stage ed è il più grande braccio di venture capital aziendale nel settore della cybersecurity. Il programma è stato pensato per costruire un ecosistema in cui i leader della sicurezza di nuova generazione condividono una missione comune che fa leva su una combinazione unica di investimento e profonde integrazioni tecniche con la piattaforma CrowdStrike Falcon, dando ai clienti di CrowdStrike l’accesso a funzionalità di terze parti all’avanguardia.

“CrowdStrike Falcon Fund si propone di investire in aziende che stanno ridefinendo le categorie chiave della sicurezza e proteggono i clienti dagli avversari che operano in uno scenario dominato da attacchi in continua evoluzione. L’innovativa piattaforma di sicurezza di Abnormal Security, basata sull’intelligenza artificiale e consapevole del rischio, offre una protezione altamente efficace contro gli attacchi sofisticati via email e la neutralizzazione automatica degli account compromessi, elementi che fanno dell’azienda un investimento e un partner tecnologico interessante”, ha dichiarato Michael Sentonas, presidente di CrowdStrike. “La loro vision basata sull’AI comportamentale è strettamente allineata con l’approccio di AI/ML alla cybersecurity di CrowdStrike e siamo lieti di collaborare a stretto contatto con loro per affrontare gli avversari moderni e bloccare le violazioni”.