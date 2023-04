Nuove funzionalità video per BlueJeans di Verizon

Sono tanti e diversi gli aggiornamenti e le nuove funzionalità video annunciati da Verizon Business per BlueJeans, la piattaforma di collaboration e live streaming proprietaria.

“Il video è diventato il principale mezzo di comunicazione per le organizzazioni, dalla trasmissione di coinvolgenti meeting aziendali all’amplificazione di messaggi di marketing e lanci di prodotti importanti – ha dichiarato Chris Lewter, VP e General Manager di BlueJeans by Verizon – Grazie agli aggiornamenti rilasciati, i clienti riescono a sfruttare in modo semplice la potenza del video così da rispondere alle proprie specifiche esigenze e offrire esperienze rivoluzionarie ai loro clienti, dipendenti e partner attraverso qualsiasi dispositivo o canale “.

Perfezionamento delle nuove funzionalità video di BlueJeans Events

BlueJeans Studio, la suite di produzione semplice e intuitiva integrata in BlueJeans Events, è stato lanciato per permettere a relatori e produttori di ottenere un engagement più elevato del pubblico grazie a esperienze immersive e creatività sorprendenti in grado di coinvolgere tutti i partecipanti – traendo il massimo beneficio dagli eventi virtuali.

Al fine di mettere a disposizione degli organizzatori una serie di feature ancora più potenti che li aiutino a perfezionare la loro presenza nel mondo digitale, BlueJeans Events ha introdotto una serie di nuove e interessanti funzioni che miglioreranno l’esperienza di tutti gli attori coinvolti, in particolare:

Relatori : la rinnovata Dashboard propone una chiara visione su ciò che il gruppo di partecipanti sta visualizzando ed è inoltre in grado di segnalare se il moderatore ha il microfono e la videocamera abilitati per un’esperienza più completa. Inoltre, la nuova funzione “Presentation Upload” fornisce l’accesso ai documenti tramite Google Drive e Microsoft One Drive, in modo che gli altri membri del team di lavoro possano accedere ai contenuti in modo sicuro e senza interruzioni, senza dover condividere file potenzialmente sensibili.

: la rinnovata Dashboard propone una chiara visione su ciò che il gruppo di partecipanti sta visualizzando ed è inoltre in grado di segnalare se il moderatore ha il microfono e la videocamera abilitati per un’esperienza più completa. Inoltre, la nuova funzione “Presentation Upload” fornisce l’accesso ai documenti tramite Google Drive e Microsoft One Drive, in modo che gli altri membri del team di lavoro possano accedere ai contenuti in modo sicuro e senza interruzioni, senza dover condividere file potenzialmente sensibili. Partecipanti : grazie alla serie più ampia di reazioni a disposizione dei partecipanti, i relatori ricevono feedback più concreti per comprendere se argomenti e contenuti trattati sono di effettivo interesse. Inoltre, anche la visualizzazione dei partecipanti è stata aggiornata perfezionando il contrasto dei colori, l’iconografia e la fruibilità. In aggiunta, la schermata di iscrizione all’evento può essere personalizzata per rispondere alle aspettative degli utenti e fornire indicazioni più chiare sull’evento digitale a cui si stanno iscrivendo.

: grazie alla serie più ampia di reazioni a disposizione dei partecipanti, i relatori ricevono feedback più concreti per comprendere se argomenti e contenuti trattati sono di effettivo interesse. Inoltre, anche la visualizzazione dei partecipanti è stata aggiornata perfezionando il contrasto dei colori, l’iconografia e la fruibilità. In aggiunta, la schermata di iscrizione all’evento può essere personalizzata per rispondere alle aspettative degli utenti e fornire indicazioni più chiare sull’evento digitale a cui si stanno iscrivendo. Producer: ideato per semplificare il lavoro organizzativo, la funzionalità Smart Producer riconosce automaticamente il relatore attivo e modifica le opzioni di layout per permettere una migliore visione ai partecipanti. In questo modo i produttori possono concentrarsi sul coinvolgimento del pubblico.

Le nuove funzionalità video di Events saranno disponibili in anteprima nel secondo trimestre del 2023, mentre il rilascio definitivo è previsto per il terzo trimestre.

La nuova BlueJeans Developer Platform

La funzionalità video è diventata rapidamente una priorità dato che, attraverso il suo utilizzo, si ottiene una visibilità più amplia del brand ed è più semplice accedere al mondo sempre più connesso di oggi. Per agevolare le realtà imprenditoriali a realizzare la loro strategia video fortemente orientata al cliente, la nuova BlueJeans Developer Platform presenta diverse SDK e API di facile utilizzo per gli sviluppatori al fine di abilitare esperienze video interattive per quasi tutti i tipi di applicazioni.

Questa vasta gamma di strumenti consente di integrare direttamente e agevolmente le migliori funzionalità delle videoconferenze in qualsiasi applicazione web o mobile attraverso gli SDK di BlueJeans client per WebRTC (browser) e mobile (Android e iOS) per esperienze completamente personalizzabili, o attraverso gli SDK Embed low-code per lo sviluppo di applicazioni web.

Le caratteristiche principali della piattaforma a supporto degli sviluppatori, sono le seguenti:

Audio vocale Dolby: qualità chiara e pulita delle chiamate con audio locale;

Video HD e condivisione dello schermo: video ad alte prestazioni con risoluzione fino a 720p;

Personalizzazione del layout: opzioni flessibili per la configurazione di video multi-stream;

Controlli e impostazioni audio/video: completa personalizzazione delle feature disponibili;

API REST e Webhooks: potente pacchetto di API per l’automazione del flusso di lavoro prima, durante e dopo la riunione.

Riunioni migliorate grazie a MultiService 2.0

Le società che desiderano accogliere nuovamente i dipendenti in ufficio dovranno puntare sulla flessibilità e l’inclusività dei loro spazi di lavoro. Tuttavia, la maggior parte delle soluzioni hardware per videoconferenze attualmente in uso non interagisce con tutti i servizi per i meeting digitali, talvolta limitando la collaborazione con partner esterni.

Per assicurare la fluidità della comunicazione, indipendentemente dalla modalità di connessione dei professionisti, sarà a breve disponibile Direct Guest Join. La soluzione non richiede un dispositivo hardware aggiuntivo ma garantisce un’esperienza one-touch che consente agli utenti di Microsoft Teams Rooms di unirsi facilmente e direttamente a BlueJeans Meetings – e viceversa – sia dal web sia dai dispositivi Windows e Android.

Sono stati inoltre rilasciati aggiornamenti al Gateway BlueJeans per Microsoft Teams con lo scopo di perfezionare ulteriormente la qualità complessiva delle call. Tra questi vi è la possibilità di ridimensionare automaticamente (Fit-to-Frame) i flussi dei partecipanti in arrivo così da ottimizzare i feed ritagliati male e i controlli avanzati per la visualizzazione estesa della galleria che consente agli user di passare a questa modalità direttamente dall’endpoint supportato. Gli utenti riceveranno ora anche le notifiche di condivisione di documenti da Excel Live, PowerPoint Live, OneDrive e Teams Whiteboard, che non sono supportati da CVI.