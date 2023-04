ValueEdge: OpenText rilascia nuove funzionalità

OpenText presenta l’ultima versione di ValueEdge, un’innovativa piattaforma di gestione del flusso di valore (VSM) e DevOps modulare e basata su cloud. ValueEdge23 include nuove capacità basate sulle funzionalità già esistenti della piattaforma, che consentono ai Chief Technology Officer (CTO) di accelerare lo speed-to-value, eliminando le attese, gli sprechi e le incertezze tipici del processo di sviluppo.

“Nel settore del digitale, ogni azienda si sta trasformando in una software company, ma non tutte hanno le risorse per farlo”, ha dichiarato Muhi Majzoub, EVP e Chief Product Officer di OpenText. “ValueEdge23 è una piattaforma e una suite di strumenti DevOps che aiuta le aziende ad automatizzare l’intera catena del valore digitale per proporre sul mercato applicazioni più intelligenti, più velocemente. Stiamo aprendo nuovi orizzonti in ambito DevOps, in modo da permettere alle aziende di sviluppare e distribuire i propri software nel modo giusto”.

ValueEdge23 migliora lo speed-to-value aumentando il flusso di cambiamenti a elevato valore dallo sviluppo alla produzione, ovvero dove si trae profitto per l’azienda, si trasformano le esperienze dei clienti e si migliora la competitività. La soluzione rende quindi visibili le metriche di flusso attraverso il digital value stream (DVS), offrendo la massima qualità grazie a test funzionali e performance engineering innovativi, ottimizzando il processo di pianificazione strategica in linea con lo sviluppo agile e integrando le toolchain in tutto il DVS, compresa l’Integrazione Continua e la Distribuzione Continua (CI/CD).

Tra le principali novità di ValueEdge23:

Pianificazione strategica per un mondo agile : grazie al nuovo modulo ValueEdge Strategy e a ValueEdge Agile, questa funzionalità è stata progettata per il processo di pianificazione continua richiesto oggi dalle aziende. Offre un portfolio di gestione e visualizzazione, oltre a potenti funzionalità di prioritizzazione degli investimenti e a un’integrazione senza interruzioni con la gestione agile.

grazie al nuovo modulo ValueEdge Strategy e a ValueEdge Agile, questa funzionalità è stata progettata per il processo di pianificazione continua richiesto oggi dalle aziende. Offre un portfolio di gestione e visualizzazione, oltre a potenti funzionalità di prioritizzazione degli investimenti e a un’integrazione senza interruzioni con la gestione agile. Qualità codeless : grazie a ValueEdge Functional Test, ValueEdge23 consente ai tester che in precedenza operavano manualmente di creare automazione codeless e di mantenerla resiliente, andando incontro alla necessità dei CTO di una maggiore copertura di test.

grazie a ValueEdge Functional Test, ValueEdge23 consente ai tester che in precedenza operavano manualmente di creare automazione codeless e di mantenerla resiliente, andando incontro alla necessità dei CTO di una maggiore copertura di test. Performance Engineering nel mondo reale : supportata da ValueEdge Performance e dalle altre soluzioni parte della famiglia di prodotti di software testing Micro Focus LoadRunner , abilita l’ingegneria delle prestazioni a partire dalle prime fasi del ciclo di vita delle applicazioni, anticipando le sollecitazioni del mondo reale. Questo avviene integrando il Performance Engineering con la pipeline DevOps, comprese le nuove Smart Analytics che permettono di comprendere in tempo reale l’impatto delle modifiche alle applicazioni e di rimodulare la vera natura dell’applicazione sotto carico.

La piattaforma basata su cloud ValueEdge23 include anche servizi di sistema, analisi e dashboard e funge da piattaforma per una serie completa di Moduli di Accelerazione opzionali, come ValueEdge Strategy e ValueEdge Functional Test. I prezzi sono disponibili su richiesta.