eInfochips lancia una nuova piattaforma di sviluppo

eInfochips ha annunciato il lancio di una piattaforma di sviluppo di riferimento (RDP, Reference Development Platform) basata sui processori applicativi i.MX 93 di NXP Semiconductors.

“In qualità di partner di accesso anticipato per la piattaforma NXP i.MX 93, eInfochips è orgogliosa di offrire ai propri clienti una piattaforma di sviluppo di riferimento di avanguardia. Questa piattaforma consente ai clienti dei settori verticali smart home, smart city e industriale di prototipare rapidamente le loro idee e trasformarle in realtà“, afferma Parag Mehta, responsabile vendite e BDO (business development officier) di eInfochips.

EIC-i.MX93-210 è un kit RDP basato sul processore applicativo i.MX 93 di NXP. Questo processore include il core scalabile Arm Cortex-A55, che consente un’accelerazione efficiente dell’apprendimento automatico e una sicurezza avanzata con un’enclave sicura EdgeLock integrata per supportare l’edge computing.

Questa RDP consente di sviluppare rapidamente applicazioni di machine learning più capaci, ad alte prestazioni, economiche ed efficienti dal punto di vista energetico. Via via che i progettisti progrediscono nel percorso di sviluppo del prodotto, eInfochips può supportarli per accelerare il time-to-market con i suoi venticinque anni ed oltre di esperienza in ER&D. Le competenze di eInfochip spaziano dallo sviluppo di hardware e firmware all’abilitazione di edge-AI e alla progettazione end-to-end e alla produzione.

Il processore di nuova generazione NXP i.MX 93 è un’importante innovazione che fornisce nuovi casi d’uso e apre una nuova porta verso un sistema basato su edge più veloce, più sicuro, potente e avanzato per le applicazioni di automazione industriale, smart home ed elettrodomestici intelligenti, edifici intelligenti e automotive.

“Il processore per applicazioni i.MX 93 di NXP combina un alto livello di prestazioni con un consumo ridotto, consentendo di realizzare un’ampia gamma di dispositivi edge innovativi“, ha dichiarato Jeff Steinheider, vicepresidente e general manager di Industrial Edge in NXP. “L’RDP di eInfochips consentirà a una vasta gamma di clienti di realizzare rapidamente il prototipo e passare subito alla produzione“.