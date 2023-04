Drop pronta a essere integrata nell’ecosistema Horsa

Horsa ha perfezionato l’acquisizione del 70% del capitale sociale di Drop | e-business & love!, noto operatore e-commerce specialista in advisory, development e operations per il retail online, posizionato quest’anno al 502° posto del ranking europeo del Financial Times 1000 Europe’s Fastest Growing Companies.

Con ricavi complessivi pari a 31 milioni di euro nel 2022 e un’esperienza nel settore da più di 20 anni, Drop ha competenze specifiche e altamente richieste nella gestione di sistemi di commercio omnichannel.

Drop verrà integrata nell’ecosistema di gruppo, dando vita ad una nuova area di offerta dedicata a servizi e soluzioni innovative di e-commerce e Digital Marketing. Nel gruppo Horsa l’ingresso di Drop, in sinergia con il resto dell’offerta, sarà un catalizzatore e attivatore di nuove soluzioni per un mercato in crescita e in grande trasformazione. Secondo l’Osservatorio e-commerce B2C del Politecnico di Milano il tasso di penetrazione e-commerce oggi in Italia è di circa l’11%, lontanissimo dal dato globale del 20% con previsione a 3 anni, secondo Statista, del 25%.

Drop è un e-business provider in grado di anticipare le tendenze e di applicare un know how solido a supporto della crescita dell’e-commerce di diversi brand di rilievo internazionale. Lo sviluppo di relazioni longeve caratterizza da sempre il team dell’azienda, perfettamente in linea con la mission di Horsa di instaurare legami professionali duraturi, con l’obiettivo di diventare un partner strategico in grado di accompagnare e supportare le aziende in diverse fasi della loro crescita in modo trasversale, creando sistemi integrati e caratterizzati da un’alta componente di fruibilità ed efficacia per l’intera organizzazione.

Sergio Fraccon, Business Unit Manager di Horsa, responsabile dell’operazione, ha aggiunto: “L’ingresso di Drop nel gruppo è uno dei primi passi che ci permette di introdurre una nuova linea di offerta orientata al Martech partendo da un’identità, competenze e risorse che godono già di un posizionamento di leadership in un mercato altamente specializzato“.

Alfredo Celiberti, fondatore e CEO di Drop commenta così l’operazione: “L’ingresso in Horsa per noi costituisce il primo passo verso un progetto industriale di crescita in un mercato sempre più vasto che richiede tecnologie, processi e cultura pervasivi su ogni fronte del business aziendale. Crediamo in una crescita che deve svilupparsi su diverse direttive e che quindi richiede l’ingresso in un ecosistema industriale con verticalizzazioni su fronti strategici che oggi devono integrarsi alla perfezione: data & analytics, ERP, soluzioni retail, POS, CRM, OMS, ecc…”