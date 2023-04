Neosec diventa di Akamai Technologies

Akamai Technologies ha annunciato di aver concluso un accordo per l’acquisizione di Neosec, una piattaforma di rilevamento e risposta API basata su dati e analisi comportamentali.

“Con la rapida accelerazione della trasformazione digitale, le API sono la nuova frontiera del business digitale, capaci di abilitare funzioni aziendali critiche“, ha dichiarato Mani Sundaram, executive vice president and general manager, Security Technology Group, Akamai Technologies. “Le imprese espongono l’intera logica aziendale e i dati di processo tramite le API che, in un’economia basata sul cloud, sono vulnerabili ai cyberattacchi“.

La piattaforma di Neosec e il portafoglio di sicurezza delle applicazioni di Akamai consentiranno ai clienti di ottenere visibilità su tutte le API, analizzarne il comportamento e proteggersi dagli attacchi alle API.

Le soluzioni API combinate dovrebbero porre Akamai in prima linea nella sicurezza API, per la quale i clienti stanno cercando supporto. Il mercato globale in rapida crescita delle soluzioni di sicurezza per le API è guidato dalla proliferazione delle API e dal conseguente aumento delle minacce alla sicurezza informatica. Le architetture basate su API e i microservizi sono al centro di ogni applicazione sviluppata oggi, dalle applicazioni B2B a quelle web e mobili, e sono quindi un obiettivo primario per gli aggressori. Inoltre, le leggi di conformità normativa come FFIEC, SOC, GDPR, HIPAA e PCI DSS richiedono alle aziende di rafforzare le misure di sicurezza sulle API.

“Ciò che distingue Neosec dagli altri fornitori di sicurezza API è la visibilità completa di tutte le attività API e l’uso di analisi comportamentali che rilevano le minacce che altri non notano“, ha dichiarato Giora Engel, co-founder and chief executive officer, Neosec. “A differenza di altre soluzioni, Neosec offre una visibilità delle API ricca e simile a quella dell’XDR, combinata con funzionalità di rilevamento e risposta che consentono un’indagine completa e la caccia alle minacce“.

In definitiva, i clienti Akamai avranno una visione migliore di tutte le loro attività API, per identificare le vulnerabilità e le minacce prima che vengano esposte e rilevare gli attacchi in runtime.

I dipendenti di Neosec, tra cui il cofondatore e CEO Giora Engel e il cofondatore e Chief Technology Officer Ziv Sivan, entreranno a far parte del settore Security Technology di Akamai. L’acquisizione dovrebbe concludersi nel secondo trimestre del 2023.