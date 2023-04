Datacloud Global Congress 2023: Vertiv c’è

Vertiv è al Datacloud Global Congress che si svolgerà fino al 27 aprile presso il Grimaldi Forum di Monaco per mostrare i progressi delle soluzioni per l’alimentazione, il condizionamento e le infrastrutture IT per i data center.

Lo specialista globale di soluzioni per le infrastrutture digitali critiche e soluzioni di continuità sta offrendo ai visitatori, presso lo stand n. 42, l’opportunità di approfondire le nuove sfide con il team di esperti di Vertiv e di toccare con mano le nuove tecnologie innovative.

Presso lo stand allestito al Datacloud Global Congress 2023, i partecipanti stanno già effettuando tour virtuali guidati delle soluzioni per data center di Vertiv e partecipando a un concorso per vincere una cuffia Meta Quest 2. Sarà anche possibile testare la nuova applicazione Vertiv XR, uno strumento unico nel suo genere che consente ai gestori di data center, ai responsabili IT e ai partner di canale di visualizzare i prodotti Vertiv nella posizione che occuperebbero in una determinata infrastruttura. La rappresentazione virtuale aiuta i responsabili dei data center, fornendo loro un comodo strumento per pianificare lo spazio e fornire assistenza dopo l’installazione, con l’intento di migliorare la comprensione di come l’infrastruttura supporterà l’elaborazione e dell’ingombro fisico delle soluzioni.

Karsten Winther, presidente EMEA di Vertiv, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di essere patron sponsor al Datacloud Global Congress e siamo impazienti di presentare le più innovative soluzioni infrastrutturali di Vertiv in questa edizione 2023. Presso il nostro stand, i visitatori avranno la possibilità di toccare con mano i nostri prodotti ed esplorarne le funzionalità, grazie alla nostra app di realtà virtuale e aumentata. Siamo inoltre entusiasti di collaborare con MEEZA per condividere una storia di successo che evidenzia come le nostre soluzioni modulari integrate possano dare grandi benefici alle implementazioni di data center in tempi rapidi.”

Due appuntamenti imperdibili al Datacloud Global Congress 2023 con i relatori Vertiv

Keynote Panel: Quali sono le sfide che metteranno a dura prova la crescita del mercato nei prossimi 3-5 anni?

26 aprile, 09:20 – 10:00, Teatro Genois, Grimaldi Forum, Monaco

Stephen Liang, Chief Technology Officer e EVP, Infrastructure and Solutions di Vertiv, e altri leader del settore parteciperanno a questa sessione imperdibile, incentrata su come cavalcare l’onda in questo mercato in rapida crescita.

Nel panel si parlerà di:

Come è possibile tenere il passo con la crescita della domanda e con le sfide della catena di approvvigionamento e del tasso di inflazione?

Come possiamo contenere le voci di costo rispetto a freni dettati dall’economia?

La sostenibilità è importante se non si raggiungono gli obiettivi di fatturato?

Implementazione rapida dei data center: il successo dei 4,9 MW di MEEZA in Qatar con Vertiv

26 Aprile, 15:40 – 15:55, Teatro Guelfe, Grimaldi Forum, Monaco

Karsten Winther, President EMEA, Vertiv

Fadi Nasser, Chief Commercial Officer, MEEZA

Gareth McElroy, Director of Technical Facilities, MEEZA

Quando un hyperscaler leader del settore ha avuto bisogno di 4,9 MW di potenza di calcolo nell’arco di 14 mesi, MEEZA si è affidata alle soluzioni modulari prefabbricate per data center di Vertiv per un’implementazione rapida e scalabile e per rispettare le tempistiche stringenti. Vertiv ha fornito servizi di progettazione, realizzazione e installazione di 100 moduli prefabbricati completamente attrezzati che integrano tecnologie critiche di alimentazione, gestione termica, monitoraggio e controllo – sistemi progettati per funzionare insieme. Oggi è il più grande data center hyperscale-compliant del Qatar e testimonia il continuo contributo di MEEZA alle capacità di connettività e alla crescita della regione.

Partecipando a questo panel in occasione del Datacloud Global Congress 2023 sarà possibile approfondire come le soluzioni modulari prefabbricate possono essere utilizzate come elementi portanti per ridurre i tempi di implementazione e fornire data center scalabili e affidabili.