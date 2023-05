IBM Watson Artificial Intelligence integrato nelle soluzioni SAP

La tecnologia IBM Watson verrà integrata nelle soluzioni SAP per fornire nuovi insight e automazione basati sull’intelligenza artificiale con l’obiettivo di accelerare l’innovazione e creare esperienze utente più efficienti ed efficaci in tutto il portafoglio di soluzioni SAP.

SAP utilizzerà le funzionalità IBM Watson per potenziare il suo assistente virtuale in SAP Start, che fornisce un punto di ingresso unificato delle soluzioni SAP in cloud. Con SAP Start, gli utenti possono cercare, avviare e interagire con le app disponibili in cloud su SAP e SAP S/4HANA® Cloud. Le nuove funzionalità di intelligenza artificiale in SAP Start saranno progettate per aiutare gli utenti ad aumentare la produttività con funzionalità di linguaggio naturale e insight predittivi utilizzando le soluzioni di intelligenza artificiale IBM Watson, basate sui principi di fiducia, trasparenza e data privacy di IBM.

“Questa fondamentale collaborazione con IBM mira a fornire ai clienti SAP un’esperienza utente migliore, un processo decisionale più rapido e maggiori insight per trasformare i processi di business”, ha dichiarato Christian Klein, CEO e membro del Comitato esecutivo di SAP “Lavorare insieme per integrare ulteriori tecnologie di AI, di apprendimento automatico e altre tecnologie intelligenti nelle soluzioni SAP può portare a risultati di business migliori per i nostri clienti. Queste novità, insieme alle recenti notizie sull’utilizzo esteso di Red Hat Enterprise Linux, sono un primo esempio di come la proficua partnership che continua da 50 anni tra le nostre aziende continui a crescere e a far progredire il settore.”

Le nuove funzionalità dell’assistente virtuale in SAP Start verranno estese alle soluzioni SAP per rispondere a diverse domande per manager e dipendenti. Automatizzando e accelerando le attività comuni, le funzioni sono state progettate per aiutare a focalizzare la produttività dei dipendenti in modo che possano concentrarsi su attività più strategiche. SAP Start consente ai clienti di trarre vantaggio dall’intelligence al momento del processo decisionale, con la possibilità di utilizzare l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per estrarre informazioni da un’ampia varietà di sorgenti dati e rispondere alle domande degli utenti di tutte le linee di business. La tecnologia IBM attualmente disponibile nell’app mobile TripIt di SAP Concur aiuta quasi 13 milioni di utenti ad accedere facilmente alle informazioni meteorologiche ottenute grazie all’intelligenza artificiale per fare scelte più sostenibili prima e durante i loro viaggi.

IBM fornisce funzionalità di intelligenza artificiale leader di mercato basate sui prodotti Watson utilizzati da più di 100 milioni di utenti in 20 settori. Inoltre, SAP e IBM Consulting attualmente supportano i clienti con 25 soluzioni di settore che utilizzano le funzionalità IBM Watson su SAP Business Technology Platform (SAP BTP). Queste soluzioni aiutano le aziende in settori quali retail, produzione e servizi pubblici ad accelerare la trasformazione di business e utilizzare i dati per prendere decisioni più informate.

“IBM e SAP stanno unendo le forze per offrire alle aziende nuovi e interessanti modi per sfruttare la potenza trasformativa dell’AI e utilizzarla come fonte di vantaggio competitivo”, ha dichiarato Arvind Krishna, Presidente e Chief Executive Officer, IBM. “Con questo annuncio, stiamo integrando le potenti funzionalità AI di IBM Watson nella piattaforma leader ERP di SAP per aiutare le aziende a reinventare le esperienze dei loro clienti, dare impulso alla produttività e sostenere la crescita”.

Oltre a integrare in modo nativo le funzionalità AI di IBM Watson nelle soluzioni SAP, SAP e IBM collaborano su AI generativa e su modelli di linguaggio per fornire apprendimento continuo e automazione coerenti e basati sulla suite di applicazione mission-critical di SAP.

A proposito di IBM: l’8 giugno si svolgerà online un webinar di presentazione della nuova soluzione IBM Security QRadar Suite per la Threat Detection and Response (SE TI INTERESSA ISCRIVITI).

Durante l’evento digitale, si approfondirà come la nuova suite IBM Security QRadar:

. Aiuta a rilevare l’intera superficie esterna di attacco di un’organizzazione, evidenziando i target più critici secondo la prospettiva dell’attaccante.

. Fornisce strumenti EDR/XDR, SIEM e SOAR progettati intorno ad un’interfaccia utente comune, insight condivisi e workflow connessi, tra diversi domini di sicurezza, IBM e non.