Vectra AI è stata premiata ai Microsoft Security Excellence Awards come Security Customer Champion

Vectra AI, specializzata nel rilevamento e nella risoluzione delle minacce informatiche AI-driven per imprese ibride e multicloud, ha annunciato di aver vinto il premio Security Customer Champion nell’ambito dei Microsoft Security Excellence Awards 2023. I risultati ottenuti di Vectra AI l’hanno portata ai vertici della Microsoft Intelligent Security Association (MISA), un ecosistema di vendor di software indipendenti (ISV) e fornitori di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) che hanno integrato i propri prodotti e servizi di sicurezza con la tecnologia di sicurezza di Microsoft.

I vincitori del premio hanno dimostrato livelli di eccellenza nei settori della sicurezza, dell’identità, della gestione, della compliance e della privacy negli ultimi 12 mesi.

“Per un’azienda come Vectra AI, che mette sempre i clienti al primo posto, ricevere questo premio è un riconoscimento di questo valore. Non potremmo essere più entusiasti di essere stati nominati vincitori nella categoria Security Customer Champion”, ha dichiarato Hitesh Sheth, CEO di Vectra AI. “La collaborazione con Microsoft continua a mettere i nostri clienti in condizione di rilevare, gestire e dare priorità agli incidenti di sicurezza in modo proattivo e automatico, così che i team di sicurezza possano individuare le modalità con cui i cybercriminali si infiltrano, eludono i controlli, intensificano e fanno progredire i propri attacchi. In una parola, permette loro di avere il controllo, per impedire che si verifichi una violazione all’interno dell’organizzazione”.

In occasione dei Microsoft Security Excellence Awards 2023, lo scorso 24 aprile, Microsoft ha annunciato i vincitori di 11 categorie, che hanno premiato partner pioneristici, innovatori delle soluzioni, campioni dei clienti e della tecnologia e innovatori. È il quarto anno che i premi vengono assegnati. Vectra AI ha vinto il premio Security Customer Champion.

“È un privilegio per me annunciare i vincitori dei premi Microsoft Security Excellence di quest’anno, che ci ispirano continuamente con il loro impegno a costruire un mondo più sicuro per tutti”, ha detto Vasu Jakkal, CVP di Microsoft Security. “Le loro soluzioni, i loro servizi, il loro spirito innovativo e la loro attenzione al cliente sono parte integrante di questo obiettivo. La sicurezza è uno sport di squadra e siamo orgogliosi di collaborare con la nostra comunità MISA. Le mie più sentite congratulazioni a tutti i premiati”.

MISA è stata istituita per riunire i leader di Microsoft, gli ISV e gli MSSP e collaborare per contrastare le minacce alla sicurezza e rendere il mondo un posto più sicuro. In collaborazione con gli stakeholder di Microsoft, i membri del MISA hanno votato i vincitori dei Microsoft Security Excellence Awards, avendo la possibilità di riconoscere gli sforzi dei propri colleghi e il loro impegno per rendere il mondo più sicuro.