Vendita su e-commerce e marketplace: come massimizzare i profitti?

La vendita su e-Commerce e attraverso altri canali online come marketplace non è più solo un plus che arricchisce il retail tradizionale ma un vero e proprio canale di vendita autonomo. Siamo nell’era della comunicazione e del commercio omnichannel e per i Retailer è ormai imprescindibile progettare un percorso di vendita e di relazione fondato sull’integrazione tra canale fisico e online.

L’interrogativo non è più se scegliere la vendita tramite eCommerce proprietario o tramite marketplace, bensì come sfruttare al massimo le potenzialità di tutti i canali disponibili.

È questo lo scopo di BeeStore, la soluzione di Sisthema per la gestione delle vendite, dei clienti e della rete distributiva attraverso un modello di omnicanalità per gestire tutti i canali di vendita (punti vendita, eCommerce proprietario e di terzi, marketplace, …) tramite un unico software e un unico database.

Una suite completa per la gestione cataloghi, listini e ordini, ottimizzazione dello stock, processi di fidelizzazione e strumenti di analisi: con Beestore tutti i processi sono integrati per la massima efficienza e controllo su ogni canale di vendita presidiato.

