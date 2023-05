Sisal scommette su Dynatrace

Sisal, uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato attualmente attivo in Italia, Marocco e Turchia, ha intrapreso un percorso di profonda evoluzione e una decisa accelerazione verso il digitale anche sotto la spinta dei cambiamenti imposti dal Covid 19, rendendo il canale online ancora più centrale all’interno della strategia del Gruppo.

L’industria del gaming, infatti, ha affrontato un importante cambiamento in ambito digitale, con il passaggio degli operatori da un intrattenimento prevalentemente retail a quello online. Questa rapida digitalizzazione e il carattere fortemente competitivo del settore del gaming impongono una costante innovazione e la disponibilità di nuove soluzioni per differenziarsi sul mercato, garantendo agli utenti servizi affidabili e di qualità.

In questo contesto di grande trasformazione dell’industria del gaming e dell’intrattenimento, Sisal ha trasformato le sue applicazioni principali adottando soluzioni cloud come i microservizi, insieme a una cultura DevOps. Per supportare queste nuove applicazioni e garantire un rollout senza interruzioni, Sisal ha scelto Dynatrace per monitorare tutte le fasi di implementazione.

“Sisal rappresenta quella situazione tipica dove la tecnologia Dynatrace permette all’azienda di rispondere rapidamente alle dinamiche di trasformazione di un settore vivace come quello del gaming e delle scommesse online, mantenendo allo stesso tempo livelli alti di customer experience per i propri utenti”, ha dichiarato Emanuele Cagnola, Regional Director Italy di Dynatrace. “Dal 2015, anno in cui Sisal ha adottato Dynatrace, l’azienda ha costantemente incrementato il perimetro applicativo coperto dai nostri agent. Oltre a essere una conferma della fiducia nei nostri confronti, ribadisce il valore della piattaforma Dynatrace per chi, come Sisal, eroga servizi digitali caratterizzati da requisiti di affidabilità ed efficienza molto stringenti”.

“Il grande vantaggio di una piattaforma come Dynatrace è quello di offrire visibilità attraverso tutti gli stack tecnologici, inclusi performance e qualità dei servizi. Guardandolo anche da un aspetto di digital experience, raccogliendo tutte le informazioni che possono provenire dai nostri clienti e dal loro utilizzo delle piattaforme, attraversando l’intero stack fino alle componenti di base delle infrastrutture. Questo per noi è un elemento cardine e per questo abbiamo scelto Dynatrace che consideriamo al momento un prodotto senza eguali nel fornire questo tipo di soluzioni e di supporto ai nostri team”, ha dichiarato Mario Martinelli, CTO di Sisal.

Dynatrace ha anche aumentato la collaborazione tra i team di Sisal, fornendo un’unica fonte di verità in tutta l’organizzazione. Questo consente di condividere gli obiettivi di business, supportati da insight precisi e olistici, evitando che ogni team si concentri solo sulle proprie attività.

“In caso di incident, i team che analizzano le cause del disservizio ricevono un grande supporto dall’avere sotto controllo in tempo reale i principali parametri e dal poter individuare rapidamente la causa del problema e quindi intervenire”, ha aggiunto Mario Martinelli.

Attualmente, Dynatrace sta monitorando le applicazioni per i tre mercati in cui Sisal è attiva (Italia, Marocco, Turchia). In futuro Sisal si propone di espandere la copertura della piattaforma e attivare il modulo AppSec. Questo supporterà l’adozione di un approccio DevSecOps e automatizzerà l’identificazione delle vulnerabilità delle applicazioni durante l’intero ciclo di sviluppo.